HKO-WHL-Sums-Saskatoon-Spokane

Chiefs 5, Blades 1

First Period

1. Spokane, Russell 4 (Parík) 3:20 (pp).

Penalties — Huber Sas (tripping) 2:11; De La Gorgendiere Sas (holding opp. stick) 6:58; Finley Spo (tripping) 7:24; Huber Sas, Chudley Spo (major, major-fighting) 10:01; Schmidt Sas (too many men) 18:40.

Second Period

2. Spokane, Russell 5 (Finley) 15:37.

3. Spokane, Hughes 9 (Toporowski, Král) 17:13.

4. Spokane, Larson 4 (Beckman, Leduc) 18:16.

Penalties — Thompson Spo (too many men) 0:54; King Spo (high sticking) 4:10; Larson Spo (delay of game) 6:11; Beckman Spo (high sticking) 10:18.

Third Period

5. Spokane, Beckman 10 (Larson, Finley) 11:21 (en).

6. Saskatoon, Robins 8 (Crnkovic, De La Gorgendiere) 14:14.

Penalties — Chudley Spo (tripping) 18:15.

Shots on goal by

Saskatoon 8 10 11 _ 29 Spokane 5 11 7 _ 23

Goal — Saskatoon: Maier (L, ), MacInnes (0:00 third, 2 shots, 2 saves). Spokane: Parík (W, ).

Power plays (goals-chances) — Saskatoon: 0-6; Spokane: 1-3.

Referees — Corey Koop, Trevor Nolan. Linesmen — Jackson Kozari, Daniel Spore.

Attendance — 3,218 at Spokane.