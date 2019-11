HKO-WHL-Sums-Regina-Swift Current

Pats 6, Broncos 0

First Period

1. Regina, Krane 4 (Feist, Englot) 9:35.

2. Regina, Holmes 6 (Denomie, Wytinck) 14:53 (pp).

3. Regina, Holmes 7 (Denomie, Wytinck) 16:47 (pp).

Penalties — Culling Sc (tripping) 13:57; Houk Sc (tripping) 15:44; Culling Sc (tripping) 18:36.

Second Period

4. Regina, Sedov 2 (Nijhoff, Chorney) 2:17 (pp).

5. Regina, Holmes 8 (Pratt) 18:17.

Penalties — Regnier Sc (kneeing) 0:23; Massier Reg (tripping) 3:15; Kolle Reg, Horning Sc (roughing) 10:08; Alkhimov Sc (checking to the head) 12:09.

Third Period

6. Regina, Smith 3 (Feist, Englot) 16:25.

Penalties — Mitchell Reg, Buchanan Sc (major, major-fighting) 2:32; Massier Reg, Horning Sc (major, major-fighting) 5:38; Krane Reg (high sticking) 9:24; Holmes Reg, Wood Sc (roughing) 10:43; Evans Reg (misconduct, game misconduct; major, checking to the head) 10:43; Smith Reg (hooking) 13:09; Feist Reg (delay of game) 18:40.

Shots on goal by

Regina 20 22 13 _ 55 Swift Current 8 7 10 _ 25

Goal — Regina: Paddock (W, ). Swift Current: Poulter (L, ).

Power plays (goals-chances) — Regina: 3-6; Swift Current: 0-6.

Referees — Ben Croker, Karlin Krieger. Linesmen — Ryan Lundquist, Logan Tisdale.

Attendance — 2,036 at Swift Current.