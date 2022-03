HKO-WHL-Sums-Portland-Everett

Silvertips 7, Winterhawks 3

First Period

1. Everett, Huuhtanen 36 (Gibson, Wright) 1:07.

2. Portland, Klassen 31 (Litke, Fromm-Delorme) 5:03.

3. Portland, Hanus 17 (Alscher, Gauthier) 6:03.

4. Everett, Berezowski 42 (Gut, Zellweger) 11:16 (pp).

5. Portland, Kozak 31 (unassisted) 12:04.

6. Everett, Gut 15 (Hemmerling, Whittle) 12:47.

Penalties — Swetlikoff Evt (slashing) 3:03; Hanus Por (tripping) 6:35; Fromm-Delorme Por (roughing) 9:19; O'Brien Por, Gibson Evt (roughing) 16:10; Everett bench (too many men, served by Huuhtanen) 18:16.

Second Period

7. Everett, Berezowski 43 (Swetlikoff, Zellweger) 9:08.

8. Everett, Wright 20 (Hemmerling) 14:15.

Penalties — Jamieson Evt (tripping) 5:25; Smythe Por (high sticking) 10:05; Hemmerling Evt (slashing) 11:52.

Third Period

9. Everett, Swetlikoff 30 (Gut, Huuhtanen) 2:39 (pp).

10. Everett, Roest 12 (Wright, Swetlikoff) 15:16.

Penalties — Nguyen Por (slashing) 1:33; Klassen Por (hooking) 2:21; Chyzowski Por (charging) 4:37; Sutter Evt (holding) 16:25; Hemmerling Evt (boarding) 18:57; Hanas Por (misconduct, 10-minute misconduct) 19:25; Stefan Por (slashing) 19:25.

Shots on goal by

Portland 13 19 16 _ 48 Everett 18 11 9 _ 38

Goal — Portland: Gauthier (L, ). Everett: Holt (11 shots, 8 saves), MacInnes (W, 12:04 first, ).

Power plays (goals-chances) — Portland: 0-6; Everett: 2-6.

Referees — Josh Albinati, Jeff Ingram. Linesmen — Nick Albinati, Cameron Wetmore.

Attendance — 6,983 at Everett.