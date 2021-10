HKO-WHL-Sums-Moose Jaw-Saskatoon

Blades 6, Warriors 2

First Period

1. Saskatoon, Rhinehart 2 (Paulhus, Elias) 5:04.

Penalties — Saskatoon bench (too many men, served by Lisowsky) 6:57; Brenton Mj (holding) 9:35; Robins Sas (high sticking) 16:07.

Second Period

2. Saskatoon, Robins 5 (Crnkovic, Bocharov) 2:10.

3. Saskatoon, Crnkovic 7 (Robins) 3:39 (sh).

4. Saskatoon, Lisowsky 6 (Bocharov, Wiens) 4:49.

5. Saskatoon, Robins 6 (De La Gorgendiere, Crnkovic) 6:10 (pp).

6. Saskatoon, Robins 7 (De La Gorgendiere, Crnkovic) 8:26 (pp).

Penalties — Streek Sas (cross checking) 3:12; Baco Mj (holding) 4:16; Schofer Mj (high sticking) 7:12; Streek Sas (tripping) 18:54.

Third Period

7. Moose Jaw, Yager 6 (Niven, Firkus) 12:44.

8. Moose Jaw, Brenton 1 (Calvert) 13:46.

Penalties — Kaddoura Mj (roughing) 6:46; Miller Mj (hooking) 9:04; Niven Mj, Crnkovic Sas, Wong Sas (roughing) 9:32; Hoekstra Mj (tripping) 16:51; Kaddoura Mj (cross checking) 18:02.

Shots on goal by

Moose Jaw 7 5 17 _ 29 Saskatoon 8 17 12 _ 37

Goal — Moose Jaw: Mirwald (L, ), Tetachuk (6:10 second, 23 shots, 22 saves). Saskatoon: Maier (W, ).

Power plays (goals-chances) — Moose Jaw: 0-5; Saskatoon: 2-7.

Referees — Adam Bloski, Adam Forbes. Linesmen — Ridge Brooks, Riley Carriere.

Attendance — 1,666 at Saskatoon.