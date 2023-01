HKO-WHL-Sums-Medicine Hat-Brandon

Tigers 4, Wheat Kings 3

First Period

1. Brandon, Ritchie 15 (Polshakov, Hammett) 5:12 (sh).

2. Medicine Hat, St. Martin 3 (Hanas, Krebs) 13:38.

Penalties — Henry Bdn (interference) 3:12; Parsons Mh (roughing) 9:46; Wiesblatt Mh (tripping) 14:09; Medicine Hat bench (too many men, served by Mrsic) 17:35.

Second Period

3. Brandon, Danielson 22 (Ritchie, Mantei) 12:47 (pp).

4. Medicine Hat, Melin 9 (Parsons) 14:21.

Penalties — Smythe Mh (tripping) 11:54; Hammett Bdn (cross checking) 19:17.

Third Period

5. Brandon, Groening 4 (Shipley, McQueen) 7:07.

6. Medicine Hat, Melin 10 (St. Martin, Van Mulligen) 12:45.

7. Medicine Hat, Lindstrom 10 (Melin, St. Martin) 16:59.

Penalties — None.

Shots on goal by

Medicine Hat 8 18 12 _ 38 Brandon 8 6 9 _ 23

Goal — Medicine Hat: May (W, ). Brandon: Bjarnason (L, ).

Power plays (goals-chances) — Medicine Hat: 0-2; Brandon: 1-4.

Referees — Riley Friesen, Corey Koop. Linesmen — Nick Grenier, Ryan Cooke.

Attendance — 2,580 at Brandon.