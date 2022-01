HKO-WHL-Sums-Kamloops-Tri-City

Americans 5, Blazers 4

First Period

1. Kamloops, Verbicky 3 (Bairos, Belton) 9:19.

2. Kamloops, Stankoven 14 (McCarry) 9:40.

3. Kamloops, Schmiemann 10 (Bankier, Stankoven) 11:55 (pp).

4. Kamloops, Stankoven 15 (Bankier) 14:02 (sh).

Penalties — Serraglio Tc (interference) 11:30; Persson Kam (boarding) 13:01; Brandwood Kam (interference) 18:18; Bairos Kam (tripping) 19:05.

Second Period

5. Tri-City, Bell 12 (Dragicevic, Greenway) 0:21 (pp).

6. Tri-City, Sloan 12 (McMillan, Andregg) 3:30.

Penalties — Melnyk Tc (slashing) 1:07; Belton Kam (checking from behind) 15:56; Stankoven Kam (delay of game) 17:38; Belton Kam, Bell Tc, Greenway Tc (roughing) 18:31.

Third Period

7. Tri-City, Huo 9 (Jean Jr., Bell) 7:57.

8. Tri-City, Huo 10 (Bell, Dragicevic) 16:28.

9. Tri-City, Sloan 13 (McMillan, Greenway) 17:25.

Penalties — None.

Shots on goal by

Kamloops 14 16 6 _ 36 Tri-City 5 7 18 _ 30

Goal — Kamloops: Garand (L, ). Tri-City: Suchanek (W, ).

Power plays (goals-chances) — Kamloops: 1-3; Tri-City: 1-5.

Referees — Mark Heier, Ian Jendro. Linesmen — Steven Fleming, Max Lucas.

Attendance — 2,514 at Tri-City.