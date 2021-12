HKO-WHL-Sums-Calgary-Medicine Hat

Tigers 3, Hitmen 2

First Period

1. Medicine Hat, MacKenzie 1 (Wiesblatt, Andresen) 6:11.

Penalties — Baker Mh (interference) 1:27; Krebs Mh (kneeing) 7:28; Tschigerl Cgy (interference) 16:39; Patton Mh (high sticking) 17:57; van de Leest Cgy (cross checking) 17:57.

Second Period

2. Medicine Hat, Danielson 8 (Krebs, Hopwo) 5:59 (pp).

3. Calgary, Siepmann 4 (Finley, Muranov) 9:02.

Penalties — Krebs Mh (roughing) 1:11; Tschigerl Cgy (hooking) 4:45; Whynott Cgy (slashing) 16:15.

Third Period

4. Medicine Hat, MacKenzie 2 (unassisted) 1:57 (sh).

5. Calgary, Funk 10 (Siepmann, Muranov) 13:43.

Penalties — Patton Mh (hooking) 0:53; Wiesblatt Mh (cross checking) 2:59; Zimmerman Cgy (charging) 9:42; Medicine Hat bench (too many men, served by Hanas) 11:43.

Shots on goal by

Calgary 16 12 15 _ 43 Medicine Hat 10 6 6 _ 22

Goal — Calgary: Peters (L, ). Medicine Hat: Bjorklund (W, ).

Power plays (goals-chances) — Calgary: 0-6; Medicine Hat: 1-4.

Referees — Aydon Brown, Troy Murray. Linesmen — Darren Holeha, Greg Sarauer.

Attendance — 2,130 at Medicine Hat.