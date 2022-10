HKO-WHL-Sums-Brandon-Calgary

Wheat Kings 3, Hitmen 2

First Period

1. Brandon, Roersma 1 (Ward, Hyland) 4:48.

Penalties — Hammett Bdn (delay of game) 0:19; Danis Cgy (tripping) 5:34; Hyland Bdn (checking to the head) 5:54; Trembecky Bdn (roughing) 9:04.

Second Period

2. Calgary, Adaszynski 1 (Danis, Tulk) 1:51 (pp).

3. Brandon, Chiasson 4 (unassisted) 9:53.

Penalties — Polshakov Bdn (interference) 0:45; Malyavin Bdn (tripping) 19:03.

Third Period

4. Brandon, Ritchie 2 (Danielson, Chiasson) 10:37 (pp).

5. Calgary, Funk 2 (unassisted) 17:11.

Penalties — Danielson Bdn (hooking) 0:14; Tulk Cgy (cross checking) 7:56; Yakemchuk Cgy (boarding) 9:31; Henry Bdn (interference) 11:57; Funk Cgy (major, major-charging) 18:03; Hammett Bdn, Funk Cgy (roughing) 18:03.

Shots on goal by

Brandon 8 10 6 _ 24 Calgary 16 14 13 _ 43

Goal — Brandon: Bjarnason (W, ). Calgary: Buenaventura (L, ).

Power plays (goals-chances) — Brandon: 1-4; Calgary: 1-7.

Referees — Taylor Burzminski, Brian MacDonald. Linesmen — Marcus Gerow, Jason Nedinis.

Attendance — 00 at Calgary.