WHL Scoring Leaders
|G
|A
|Pts
|C. Bedard, REG
|26
|33
|59
|A. Cristall, KEL
|18
|26
|44
|L. Stankoven, KAM
|16
|26
|42
|O. Pederson, WPG
|14
|28
|42
|C. McClennon, WPG
|17
|21
|38
|Z. Benson, WPG
|15
|23
|38
|S. Honzek, VAN
|14
|24
|38
|A. Roest, EVT
|17
|19
|36
|T. Howe, REG
|17
|19
|36
|J. Firkus, MJ
|16
|20
|36
|K. Ziemmer, PG
|15
|21
|36
|R. Heidt, PG
|13
|23
|36
|L. Dragicevic, TC
|8
|27
|35
|K. Uchacz, RD
|18
|15
|33
|B. Yager, MJ
|15
|18
|33
|R. Fromm-Delorme, POR
|12
|21
|33
|G. Szturc, KEL
|8
|25
|33
|A. Suzdalev, REG
|15
|17
|32
|N. Danielson, BDN
|14
|18
|32
|S. Svozil, REG
|4
|28
|32
|E. Ernst, TC
|16
|15
|31
|C. Bankier, KAM
|18
|12
|30
|C. Geekie, WPG
|15
|15
|30
|T. Thorpe, VAN
|14
|16
|30
|H. Thornton, PG
|7
|23
|30
|B. Zloty, WPG
|7
|23
|30
|C. Wheatcroft, PG
|17
|12
|29
|M. Savoie, WPG
|12
|17
|29
|M. Ward, SC
|12
|17
|29
|T. Wong, SAS
|9
|20
|29
|J. Grubbe, RD
|6
|23
|29
|J. Davidson, SEA
|12
|16
|28
|Z. Ostapchuk, VAN
|10
|18
|28
|A. Basha, MH
|7
|21
|28
|K. Korchinski, SEA
|3
|25
|28
|J. Berezowski, EVT
|14
|13
|27
|K. Crnkovic, SEA
|11
|16
|27
|C. Bertholet, SPO
|9
|18
|27
|L. Ciona, SEA
|8
|19
|27
|D. Mateychuk, MJ
|6
|21
|27
|R. Schaefer, SEA
|15
|11
|26
|B. Lee, MH
|15
|11
|26
|A. Calvert, MJ
|14
|12
|26
|J. Sloan, TC
|10
|16
|26
|S. Stanick, PA
|9
|17
|26
|C. Sedoff, RD
|2
|24
|26
|R. Fiddler-Schultz, CGY
|13
|12
|25
|B. Valis, REG
|11
|14
|25
|B. Lisowsky, SAS
|11
|14
|25
|N. Ritchie, BDN
|11
|14
|25
|O. Zellweger, EVT
|10
|15
|25
|A. De La Gorgendiere, SAS
|5
|20
|25
|M. Leslie, VAN
|5
|20
|25
|G. Klassen, POR
|16
|8
|24
|R. Hofer, EVT
|14
|10
|24
|K. Sorensen, PA
|13
|11
|24
|T. Nash, WPG
|12
|12
|24
|P. Bell, TC
|10
|14
|24
|L. Kosior, PA
|10
|14
|24
|J. O'Brien, POR
|7
|17
|24
|J. Isley, RD
|14
|9
|23
|J. Filmon, SC
|13
|10
|23
|J. Poole, VIC
|13
|10
|23
|D. Kuefler, KAM
|12
|11
|23
|A. Kydd, KEL
|11
|12
|23
|J. Jones, LET
|11
|12
|23
|M. Seminoff, KAM
|10
|13
|23
|C. Latimer, PA
|8
|15
|23
|C. Levis, KAM
|7
|16
|23
|K. Lind, RD
|7
|16
|23
|G. Siepmann, CGY
|6
|17
|23
|J. Stefan, POR
|5
|18
|23
|T. Greenway, TC
|14
|8
|22
|E. Sidorov, SAS
|12
|10
|22
|B. Hyland, BDN
|10
|12
|22
|F. Minten, KAM
|9
|13
|22
|G. Sawchyn, SEA
|7
|15
|22
|C. Hvidston, SC
|6
|16
|22
|O. Wiesblatt, MH
|11
|10
|21
|L. Cagnoni, POR
|8
|13
|21
|S. Bruce, WPG
|6
|15
|21
|C. Lambos, WPG
|3
|18
|21
|O. Tulk, CGY
|10
|10
|20
|J. Lipinski, VAN
|9
|11
|20
|C. Shepard, LET
|9
|11
|20
|B. Hemmerling, EVT
|8
|12
|20
|T. Laventure, LET
|8
|12
|20
|J. Chiasson, BDN
|7
|13
|20
|M. Wanner, MJ
|6
|14
|20
|J. Gavin, TC
|5
|15
|20
|K. Masters, KAM
|3
|17
|20
|T. Cheveldayoff, SPO
|12
|7
|19
|A. Mechura, TC
|10
|9
|19
|A. Litke, POR
|6
|13
|19
|E. Herman, PA
|6
|13
|19
|T. Zimmer, LET
|6
|13
|19
|C. Dubinsky, PG
|8
|10
|18
|Z. Funk, CGY
|8
|10
|18
|C. Roulette, SAS
|8
|10
|18
|K. Chyzowski, POR
|7
|11
|18