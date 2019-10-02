https://www.wiltonbulletin.com/news/article/HKO-WHL-Scoring-Ldrs-14485036.php
HKO-WHL-Scoring-Ldrs
WHL Scoring Leaders
|G
|A
|Pts
|R. Korczak, MJ
|2
|7
|9
|J. Sourdif, VAN
|4
|4
|8
|S. Mutala, TC
|3
|5
|8
|O. Centazzo, KAM
|2
|6
|8
|M. Teply, WPG
|4
|3
|7
|C. Denomie, MJ
|3
|4
|7
|C. Focht, CGY
|3
|4
|7
|A. Protas, PA
|3
|4
|7
|C. Zary, KAM
|1
|6
|7
|D. Cozens, LET
|3
|3
|6
|B. Kindopp, EVT
|3
|3
|6
|R. Sawchuk, EDM
|3
|3
|6
|Z. Franklin, KAM
|3
|3
|6
|A. Pratt, REG
|2
|4
|6
|S. Bafaro, VAN
|2
|4
|6
|M. Roman, VAN
|4
|1
|5
|L. Burzan, BDN
|3
|2
|5
|D. Hamaliuk, KEL
|3
|2
|5
|K. Topping, KEL
|3
|2
|5
|S. Walford, SAS
|3
|2
|5
|N. Kinder, WPG
|3
|2
|5
|O. Okuliar, LET
|2
|3
|5
|J. Williams, EDM
|2
|3
|5
|E. Zamula, CGY
|2
|3
|5
|B. Davis, RD
|2
|3
|5
|J. Hamblin, MH
|2
|3
|5
|I. Johnson, WPG
|2
|3
|5
|C. Lambos, WPG
|2
|3
|5
|S. Knak, POR
|1
|4
|5
|R. Schoettler, PG
|1
|4
|5
|B. Byram, VAN
|0
|5
|5
|L. Mattson, KEL
|0
|5
|5
|O. Wiesblatt, PA
|0
|5
|5
|K. Taphorn, MJ
|4
|0
|4
|B. Lockner, MH
|4
|0
|4
|J. McGrew, SPO
|3
|1
|4
|S. Huo, TC
|3
|1
|4
|R. Stotts, CGY
|3
|1
|4
|T. Nielsen, VAN
|3
|1
|4
|J. Shepard, VAN
|3
|1
|4
|L. Stankoven, KAM
|3
|1
|4
|J. Tarzwell, RD
|3
|1
|4
|B. Watts, PA
|2
|2
|4
|C. Hanas, POR
|2
|2
|4
|J. Ludvig, POR
|2
|2
|4
|W. Wylie, EVT
|2
|2
|4
|B. Ginnell, WPG
|2
|2
|4
|C. Sillinger, MH
|2
|2
|4
|J. Gricius, POR
|1
|3
|4
|E. Alarie, MJ
|1
|3
|4
|A. Cotton, LET
|1
|3
|4
|J. Neighbours, EDM
|1
|3
|4
|A. Bains, RD
|1
|3
|4
|J. Brinkman, MH
|1
|3
|4
|C. Douglas, RD
|1
|3
|4
|C. McClennon, WPG
|1
|3
|4
|A. Beckman, SPO
|0
|4
|4
|J. Brøndberg, POR
|0
|4
|4
|G. Goncalves, EVT
|0
|4
|4
|O. Pederson, WPG
|0
|4
|4
|D. Plouffe, VAN
|0
|4
|4
|C. Hanus, POR
|3
|0
|3
|K. Crnkovic, SAS
|3
|0
|3
|R. Krane, REG
|3
|0
|3
|A. Kukuca, SEA
|2
|1
|3
|C. Addison, LET
|2
|1
|3
|J. Berezowski, EVT
|2
|1
|3
|T. Kozak, POR
|2
|1
|3
|B. McCartney, BDN
|2
|1
|3
|S. Atkinson, EDM
|2
|1
|3
|R. Holmes, REG
|2
|1
|3
|J. Joseph, MJ
|2
|1
|3
|D. Kambeitz, LET
|2
|1
|3
|T. Kolle, REG
|2
|1
|3
|T. Upper, PG
|2
|1
|3
|D. Barteaux, RD
|2
|1
|3
|R. Chyzowski, MH
|2
|1
|3
|T. Preziuso, MH
|2
|1
|3
|J. Malm, CGY
|1
|2
|3
|V. Alistrov, EDM
|1
|2
|3
|J. Cikhart, TC
|1
|2
|3
|C. Fonstad, PA
|1
|2
|3
|D. Jerome, LET
|1
|2
|3
|K. Korczak, KEL
|1
|2
|3
|T. Robins, SAS
|1
|2
|3
|B. Kemp, MH
|1
|2
|3
|K. Mohr, KAM
|1
|2
|3
|C. Muir, WPG
|1
|2
|3
|S. Strange, KAM
|1
|2
|3
|S. Kubicek, SEA
|0
|3
|3
|N. Foote, KEL
|0
|3
|3
|S. Jarvis, POR
|0
|3
|3
|D. Hunt, MJ
|0
|3
|3
|W. McLeod, EDM
|0
|3
|3
|Z. Stringer, LET
|0
|3
|3
|O. Wiesblatt, CGY
|0
|3
|3
|K. Bulych, VAN
|0
|3
|3
|C. Hopwo, MH
|0
|3
|3
|M. Ladyman, WPG
|0
|3
|3
|K. Sopotyk, KAM
|0
|3
|3
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