https://www.wiltonbulletin.com/news/article/HKO-WHL-Scoring-Ldrs-14458238.php
HKO-WHL-Scoring-Ldrs
WHL Scoring Leaders
|G
|A
|Pts
|S. Mutala, TC
|1
|3
|4
|T. Kolle, REG
|2
|1
|3
|R. Hughes, SAS
|1
|2
|3
|N. Krivokrasov, TC
|2
|0
|2
|J. McGrew, SPO
|2
|0
|2
|T. Upper, PG
|2
|0
|2
|S. Bafaro, VAN
|1
|1
|2
|D. Kambeitz, LET
|1
|1
|2
|B. Kindopp, EVT
|1
|1
|2
|T. Nielsen, VAN
|1
|1
|2
|T. Robins, SAS
|1
|1
|2
|M. Teply, WPG
|1
|1
|2
|S. Walford, SAS
|1
|1
|2
|A. Beckman, SPO
|0
|2
|2
|L. Burzan, BDN
|0
|2
|2
|J. Cikhart, TC
|0
|2
|2
|A. Cotton, LET
|0
|2
|2
|O. Hardy, VAN
|0
|2
|2
|D. Holt, REG
|0
|2
|2
|C. Lambos, WPG
|0
|2
|2
|K. Mohr, KAM
|0
|2
|2
|R. Schoettler, PG
|0
|2
|2
|K. Sopotyk, KAM
|0
|2
|2
|E. Zummack, SPO
|0
|2
|2
|J. Berezowski, EVT
|1
|0
|1
|J. Boucher, LET
|1
|0
|1
|R. Chyzowski, MH
|1
|0
|1
|C. Denomie, MJ
|1
|0
|1
|C. Gabruch, SPO
|1
|0
|1
|S. Huo, TC
|1
|0
|1
|V. Iorio, BDN
|1
|0
|1
|D. Jerome, LET
|1
|0
|1
|I. Johnson, WPG
|1
|0
|1
|L. Kosior, PA
|1
|0
|1
|B. Lockner, MH
|1
|0
|1
|C. McClennon, WPG
|1
|0
|1
|C. Moberg, PG
|1
|0
|1
|A. Pratt, REG
|1
|0
|1
|A. Protas, PA
|1
|0
|1
|J. Shepard, VAN
|1
|0
|1
|C. Sillinger, MH
|1
|0
|1
|J. Sourdif, VAN
|1
|0
|1
|L. Stankoven, KAM
|1
|0
|1
|S. Strange, KAM
|1
|0
|1
|L. Svejkovsky, VAN
|1
|0
|1
|K. Taphorn, MJ
|1
|0
|1
|L. Toporowski, SPO
|1
|0
|1
|Z. Wytinck, BDN
|1
|0
|1
|C. Zary, KAM
|1
|0
|1
|N. Allan, PA
|0
|1
|1
|E. Atchison, SPO
|0
|1
|1
|J. Brinkman, MH
|0
|1
|1
|E. Brown, MH
|0
|1
|1
|T. Feist, REG
|0
|1
|1
|J. Finley, SPO
|0
|1
|1
|T. Gauthier, PG
|0
|1
|1
|B. Ginnell, WPG
|0
|1
|1
|D. Hunt, MJ
|0
|1
|1
|B. Kemp, MH
|0
|1
|1
|N. Kinder, WPG
|0
|1
|1
|N. Kneen, SAS
|0
|1
|1
|R. Korczak, MJ
|0
|1
|1
|M. Lang, KAM
|0
|1
|1
|C. Larson, SPO
|0
|1
|1
|T. Longo, MH
|0
|1
|1
|J. Masella, PA
|0
|1
|1
|J. Maser, PG
|0
|1
|1
|L. McCallum, BDN
|0
|1
|1
|B. Miller, MJ
|0
|1
|1
|T. Miner, VAN
|0
|1
|1
|J. Nachbaur, PA
|0
|1
|1
|O. Okuliar, LET
|0
|1
|1
|O. Pederson, WPG
|0
|1
|1
|D. Plouffe, VAN
|0
|1
|1
|M. Roman, VAN
|0
|1
|1
|B. Russell, SPO
|0
|1
|1
|J. Sander, PG
|0
|1
|1
|R. Seeley, EVT
|0
|1
|1
|D. Stepanov, MJ
|0
|1
|1
|Z. Stringer, LET
|0
|1
|1
|B. Stuart, KAM
|0
|1
|1
|R. Vitelli, EVT
|0
|1
|1
|O. Wiesblatt, PA
|0
|1
|1
|W. Wylie, EVT
|0
|1
|1
|E. Alarie, MJ
|0
|0
|0
|B. Anderson, MH
|0
|0
|0
|D. Anderson, EVT
|0
|0
|0
|C. Anderson, MJ
|0
|0
|0
|R. Appelt, KAM
|0
|0
|0
|R. Aquilon, PA
|0
|0
|0
|C. Armstrong, PG
|0
|0
|0
|J. Arntsen, LET
|0
|0
|0
|D. Baker, MH
|0
|0
|0
|C. Bankier, KAM
|0
|0
|0
|I. Baragano, KAM
|0
|0
|0
|M. Benson, MJ
|0
|0
|0
|B. Bilous, PA
|0
|0
|0
|P. Bjorklund, TC
|0
|0
|0
|C. Bouchard, TC
|0
|0
|0
|C. Bowie, PG
|0
|0
|0
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