Galardonan a Premio Nobel de física con Premio Templeton

Frank Wilczek, físico teórico ganador del Premio Nobel y autor conocido por sus investigaciones de las leyes fundamentales de la naturaleza, recibió un nuevo galardón el miércoles, el prestigioso Premio Templeton otorgado a personas cuya trayectoria encarna una fusión de la ciencia y la espiritualidad.

La Fundación John Templeton dijo que Wilczek, de 70 años, trasformó “nuestra comprensión de las fuerzas que gobiernan nuestro universo” y a la vez "aplicó las percepciones de su campo a las grandes preguntas de significado y propósito ponderadas por generaciones de pensadores religiosos".

Fundado en 1972 por el difunto filántropo Sir John Templeton, el premio es uno de lo mejor dotados del mundo, que en la actualidad otorga más de 1,3 millones de dólares. Lo han ganado Jane Goodall, la madre Teresa, el Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu.

“Me siento muy feliz de sumarme a esta compañía”, dijo Wilczek a The Associated Press en una entrevista antes del anuncio.

“Me alienta en una dirección que he emprendido de manera principal muy recientemente, aunque me he preparado para ella durante muchos años”, dijo, “que significa pensar no solo en lo que el mundo es y cómo llegó a ser de esta manera, sino qué debemos hacer al respecto”.

La larga carrera de Wilczek registra muchos logros. En 2004 obtuvo el Premio Nobel de física junto con David J. Gross, y H. David Politzer por su explicación revolucionaria de las propiedades insólitas de la fuerza nuclear fuerte, que une a las partículas fundamentales llamadas quarks para formar protones y neutrones.

Wilczek sigue siendo un “precursor de nuevos conceptos en física, al nombrar y desarrollar las teorías de anyones, cristales temporales y axiones, cada uno de los cuales define ahora un campo importante de investigación”, dijo el comunicado de Templeton.

Ha sido autor de varios libros que indagan con espíritu científico en materias espirituales y filosóficas. Entre ellos “A Beautiful Question”, en el que se pregunta “si el universo encarna ideas hermosas”; “The Lightness of Being”, que estudia la composición del ser humano; y “Fundamentals", que indaga en la extensión drástica de la vida, el anhelo de inmortalidad, los límites de la ciencia y otros temas.