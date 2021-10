LEIGH-ON-SEA, Inglaterra (AP) — El padre del presunto asesino del legislador británico David Amess se expresó “traumatizado” por el hecho.

Harbi Ali Kullane, exasesor del primer ministro de Somalia, informó que la policía británica antiterrorismo le había visitado, reportó el diario Sunday Times.

“Estoy muy traumatizado, esto no es algo que jamás esperaba ni soñaba”, declaró Kullane según la prensa local.

Las autoridades no han divulgado la identidad del hombre detenido en relación con el homicidio de Amess, quien fue asesinado a puñaladas cuando se reunía con constituyentes el viernes en la localidad de Leigh-on-Sea, a unos 62 kilómetros (40 millas) al este de Londres.

Sin embargo, la prensa local lo identificó como Ali Harbi Ali, un ciudadano británico de 25 años y de ascendencia somalí.

La Policía Metropolitana ha calificado el crimen de ataque terrorista y ha divulgado que, según las pesquisas preliminares, el motivo del crimen parece estar relacionado con el extremismo islámico, pero no dio detalles.

No queda claro por ahora si había alguna relación entre Amess, de 69 años, y su asesino.

La policía ha recibido autorización para retener por más tiempo al sospechoso, quien no ha sido formalmente acusado. La BBC y otros medios de prensa han reportado que el individuo hace unos años fue remitido a un programa estatal que busca alejar a la gente de ideologías extremistas, pero que al momento del crimen no era un individuo de interés particular para los servicios de seguridad.

En Leigh-on-Sea se han acumulado las ofrendas florales en honor a Amess, un padre de cinco hijos que llevaba desde 1983 en el Parlamento y que fue condecorado por la reina Isabel II en el 2015. En el norte de Londres, la policía continuaba registrando un apartamento y otra localidad, con varios policías montando guardia afuera.