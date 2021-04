Fuente AP: Inicia vacunación para presos en Guantánamo

Alex Brandon/AP

WASHINGTON (AP) — Los prisioneros de Guantánamo pueden empezar a recibir la vacuna contra el COVID-19 a partir del lunes, informó un funcionario de Defensa a The Associated Press, meses después de que un plan para inocularlos fue suspendido ante la indignación de que muchos estadounidenses no eran elegibles para recibir las inyecciones.

El momento coincide con el plazo dado por el presidente Joe Biden a los estados para que todos los adultos que residen en Estados Unidos sean elegibles para recibir la vacuna contra el coronavirus. A partir del lunes, toda persona mayor de 18 años en el país puede registrarse para ser vacunada.