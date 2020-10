Florida extiende plazo para el registro de votantes

TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — El gobernador de Florida, Ron DeSantis, extendió el martes el plazo para el registro de votantes después de que el sistema estatal de inscripciones por internet colapsó, evitando que posiblemente miles de personas puedan emitir su voto para la elección presidencial de noviembre.

DeSantis extendió el plazo que venció el lunes hasta las 7 p.m. del martes, hora local. Su anuncio se produjo poco después de que un funcionario estatal le dijera a The Associated Press que hasta medio millón de solicitudes llegaron en una hora al sistema el lunes. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema.

Además de extender el plazo de registros por internet, DeSantis ordenó que las oficinas electorales, de vehículos motorizados y de cobro de impuestos permanezcan abiertas hasta las 7 p.m. para quien quiera registrarse en persona.

La secretaria estatal de Estado, Laurel Lee, que supervisa el sistema de votación, dijo en un comunicado el martes que el gobierno de Florida “trabajará con las agencias de seguridad estatales y federales para garantizar que éste no sea un acto deliberado contra el proceso de votación”.

La semana pasada, el FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad alertaron a funcionarios electorales en todo el país de posibles ataques cibernéticos que podrían interrumpir sus sistemas durante el período previo a las elecciones. En particular, señalaron ataques que inundan un sistema informático con solicitudes, obstruyendo los servidores hasta que el sistema se vuelve inaccesible para los usuarios legítimos.

Un grupo de derechos civiles amenazó con demandar si el gobernador no extendía el plazo. El Comité de Abogados por los Derechos Civiles indicó que el colapso privaría injustamente a miles de votar para la presidencia y otros cargos.

El potencial de intromisión externa es un tema especialmente delicado en Florida, un estado clave en la batalla electoral entre el presidente Donald Trump y su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden. Sobre el estado pesan dudas sobre posibles hackers rusos en las elecciones de hace cuatro años.

Spencer reportó desde Fort Lauderdale, y la periodista de The Associated Press Adriana Gómez Licón desde Miami.