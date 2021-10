ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Despidieron a un jefe local de bomberos en Florida por negarse a sancionar a subordinados que no recibieron la vacuna contra el COVID-19 en violación de un requisito para empleados municipales.

Stephen Davis, un jefe de bomberos del condado Orange, fue despedido el martes por desacatar una orden directa de aplicar medidas disciplinarias a principios de mes, dijo Lisa McDonald, vocera del departamento de bomberos de Orlando.

Pero el sindicato de los bomberos dijo a la emisora WFTV que Davis no tomó las medidas porque se identificó erróneamente a los trabajadores en su lista como no vacunados o porque no habían recibido a tiempo sus pedidos de exención religiosa.

“No hizo lo que le pidieron que hiciera porque advirtió que algunas personas en la hoja que recibió estaban vacunadas o tenían exenciones religiosas y sabía que estaba violando la ley estatal”, dijo el bombero Jason Wheat a la televisora de Orlando.

Los empleados del condado Orange estaban obligados a demostrar para fin de septiembre que habían recibido la dosis única de la vacuna de Johnson & Johnson o la primera de las dos dosis de Moderna o Pfizer-BioNTech. Los empleados deben estar plenamente vacunados para fin de octubre al menos que soliciten una exención por razones religiosas o médicas, según el diario Orlando Sentinel.

Algo menos de 50 bomberos del condado Orange, incluido Davis, han demandado al condado por la orden de vacunación, que califican de “ilegal, inconstitucional y altamente invasiva”.

Al emitir la orden, el alcalde del condado Orange, Jerry Demings, dijo inicialmente que los empleados que se negaran a vacunarse podrían ser despedidos, pero luego cedió e impuso como medida una reprimenda escrita.

El gobernador Ron DeSantis ha amenazado con multar a Orange por su orden de vacunación, pero Demings dijo que el condado resistiría los intentos de las autoridades estatales de tomar esas medidas.

Davis estaba en el departamento de bomberos desde 2007.