Encuesta: Partidos de EEUU divididos sobre infraestructura

J. Scott Applewhite/AP

WASHINGTON (AP) — La abrumadora mayoría de los estadounidenses —unos ocho de cada 10— apoyan los planes de incrementar los fondos para caminos, puentes, puertos y cañerías de agua potable, pero la coincidencia entre demócratas y republicanos en materia de infraestructura termina ahí, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

El presidente Joe Biden apuesta a que su apretón de manos con un grupo de senadores republicanos ayudará a conseguir la aprobación de un proyecto de infraestructura de 973.000 millones de dólares en el Congreso, mientras que los demócratas presentarían por separado un proyecto de 3,5 billones de dólares con fondos para créditos fiscales por hijo, escuelas, salud y otras prioridades. Este enfoque a dos puntas ha provocado escenas dramáticas e incertidumbre en Washington a medida que se prolongan las negociaciones. Las divergencias aparentemente se extienden a la ciudadanía en general.