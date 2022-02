WASHINGTON (AP) — Hay escaso apoyo entre los estadounidenses para una participación directa de Estados Unidos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, según una encuesta.

El resultado surge en momentos en que el presidente estadounidense Joe Biden ha impuesto sanciones contra Rusia y amenaza con más medidas, lo que a su vez podría provocar una respuesta de Moscú.

Biden ha reconocido que una guerra en el Este de Europa podría afectar a la población norteamericana, aunque ha descartado enviar tropas a Ucrania. A corto plazo, los precios de la gasolina podrían aumentar en Estados Unidos. Y el presidente ruso Vladimir Putin podría tomar varias medidas contra Estados Unidos, incluyendo ciberataques contra la infraestructura del país.

Apenas el 26% de los estadounidenses creen que el país debe tener un papel protagónico en el conflicto, según el sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Un 52% dice que podría haber un rol pequeño y un 20% dice que Washington no debería involucrarse en lo absoluto.

Los hallazgos son un recordatorio para Biden y los demócratas de que, si bien la crisis será el centro de la atención en Washington en los meses venideros, los votantes están más bien preocupados por temas económicos de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Una encuesta de AP-NORC en diciembre mostró que al electorado principalmente le preocupan los temas económicos, como por ejemplo el aumento de la inflación.

La administración Biden ha argumentado que apoyar a Ucrania es defender los valores fundamentales estadounidenses, y ha hecho un esfuerzo por desclasificar información de inteligencia a fin de demostrar lo que considera el peligro para Ucrania y para toda Europa. Aun así, el sondeo apunta a un gran escepticismo en torno a las agencias de inteligencia estadounidenses.

Los demócratas tienden más que los republicanos a opinar que Estados Unidos debe tener una participación en el conflicto, 32% versus 22%.

En general, el sondeo indica que un 43% de la población estadounidense aprueba de la manera en que Biden ha manejado la relación con Rusia, comparado con 49% en junio del año pasado.

Si bien los estadounidenses están renuentes a involucrarse en el conflicto, eso no quiere decir que ven a Rusia con simpatías. Un 53%, según la encuesta, opina que Rusia presenta una amenaza contra Estados Unidos, un aumento respecto del 45% registrado en agosto del 2021.

La encuesta fue realizada entre el viernes y el lunes, días de gran tensión que culminaron con la decisión de Putin de reconocer a dos regiones separatistas ucranianas como estados independientes, lo que en Occidente es interpretado como preludio a una guerra más amplia.

La Casa Blanca lleva días advirtiendo sobre la inminencia de una invasión de Ucrania, y tratando de persuadir a Putin a que no lo haga. Ha desclasificado información de inteligencia y ha denunciado que Rusia pretendía buscar un pretexto para lanzar una invasión.

Sin embargo, el sondeo revela gran escepticismo entre los estadounidenses sobre las agencias de inteligencia.

Solo un 23% tiene “mucha confianza” en las agencias, 52% tiene algo de confianza en ellas y 24% casi nada.

______________

La encuesta AP-NORC entrevistó a 1.289 adultos y se realizó entre el 18 y 21 de febrero usando una muestra AmeriSpeak, diseñada para ser representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error de más o menos 3,7 puntos porcentuales.