Uno tendría que remontarse cientos de años en la historia para encontrar a un monarca que haya reinado más tiempo que la reina Isabel II.

En sus 70 años en el trono, ayudó a modernizar la monarquía a través de décadas de enorme cambio social, matrimonios y nacimientos reales, y escándalos familiares. Para la mayoría de los británicos, fue la única monarca que habían conocido.

Su deceso en septiembre fue posiblemente la muerte de más alto perfil este año, y motivó una gran efusión colectiva de dolor y respeto por su liderazgo estable, así como algunas críticas por el papel de la monarquía en el colonialismo. Probablemente conoció a más personas que nadie en la historia, y su imagen —en sellos postales, monedas y billetes— era una de las más reproducidas del mundo.

Otros líderes mundiales que murieron en 2022 incluyen al exlíder soviético Mijaíl Gorbachov, quien falleció en agosto. Sus intentos para revitalizar a la Unión Soviética llevaron al colapso del comunismo allí y al fin de la Guerra Fría. A la larga renunció después de un intento de golpe de Estado, en un momento en que las repúblicas se iban declarando independientes del gobierno soviético.

En el año también ocurrió el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, quien recibió un disparo mortal durante un discurso de campaña en julio.

Otras figuras políticas que murieron este año incluyen a Madeleine Albright, exsecretaria de Estado de Estados Unidos; David Trimble, ex primer ministro de Irlanda del Norte; Jiang Zemin, expresidente chino; el expresidente ucraniano Leonid Kravchuk; Luis Echeverría, expresidente de México; el exmandatario peruano Francisco Morales Bermúdez; el diplomático cubano Ricardo Alarcón; Orrin G. Hatch, exsenador estadounidense; José Eduardo Dos Santos, expresidente angoleño; Clyde Bellecourt, cofundador del American Indian Movement (Movimiento Indígena Estadounidense); y Ash Carter, exsecretario de defensa estadounidense.

Entre los artistas que murieron este año se encuentra el innovador actor Sidney Poitier, quien interpretó papeles con tal dignidad que ayudó a cambiar la forma en que las personas negras son mostradas en la pantalla. Poitier, quien murió en enero, se convirtió en el primer actor de raza negra en ganar el Premio de la Academia al Mejor Actor por su papel en la película “Lilies of the Field”, de 1963.

Otros en el mundo de las artes y el entretenimiento que murieron en 2022 incluyen: el director Jean-Luc Godard; el cineasta Ivan Reitman; las artistas visuales Paula Rego y Carmen Herrera; los diseñadores de moda Issey Miyake y Hanae Mori; el editor de moda André Leon Talley; las cantantes de música country Loretta Lynn y Naomi Judd; el astro de rock Meat Loaf; la cantante y compositora Christine McVie de la banda Fleetwood Mac; el baterista Taylor Hawkins de la banda Foo Fighters; el tecladista de Depeche Mode, Andy “Fletch” Fletcher; el cantante y compositor de Bollywood Bappi Lahiri; las cantantes y actrices Olivia Newton-John e Irene Cara; el actor Bob McGrath, de “Sesame Street”; el pianista de jazz Ramsey Lewis; los raperos Coolio y Takeoff; las cantantes Ronnie Spector, Judith Durham, Lata Mangeshkar y Gal Costa; y los actores Angela Lansbury, Leslie Jordan, Bob Saget, Tony Dow, Nichelle Nichols, Ray Liotta, Irene Papas, Sally Kellerman, Anne Heche, Bernard Cribbins, Yvette Mimieux y June Brown.

A continuación presentamos una lista algunas figuras influyentes que murieron en 2022 (se proporciona la causa de muerte para las personas más jóvenes, de estar disponible):

_____

ENERO

Dan Reeves, de 77 años. Ganó un Super Bowl como jugador de los Cowboys de Dallas, pero fue mejor conocido por una larga carrera de entrenador que incluyó cuatro derrotas por paliza en el Super Bowl frente a los Broncos de Denver y los Falcons de Atlanta. 1 de enero.

El jeque Saleh bin Mohamed al Luhaidan, de 90 años. Un influyente clérigo saudí que trabajó durante años al frente de los tribunales de la sharía del reino y cuyas opiniones ultraconservadoras provocaron protestas. 5 de enero.

Peter Bogdanovich, de 82 años. El cinéfilo y director que usaba plastrón y dirigió clásicos en blanco y negro de la década de 1970 como “The Last Picture Show” y “Paper Moon”. 6 de enero.

Sidney Poitier, de 94 años. Interpretó papeles con tal dignidad e inteligencia que transformó la forma en que las personas negras son mostradas en la pantalla, convirtiéndose en el primer actor negro en ganar un Oscar al Mejor Actor y el primero de esa raza en ingresar al grupo de los actores más taquilleros. 6 de enero.

Marilyn Bergman, de 93 años. La letrista ganadora del Oscar que hizo equipo con su esposo Alan Bergman en “The Way We Were”, “How Do You Keep the Music Playing?” y cientos de otras canciones. 8 de enero.

Bob Saget, de 65 años. El actor y comediante conocido por interpretar al querido padre soltero Danny Tanner en la comedia “Full House” y por ser el anfitrión bromista de “America’s Funniest Home Videos”. 9 de enero.

Dwayne Hickman, de 87 años. El actor y ejecutivo televisivo que, a pesar de los numerosos logros a lo largo de su vida, siempre será recordado con cariño por la generación de la posguerra por su papel de Dobie Gillis. 9 de enero.

Robert Durst, de 78 años. El rico heredero inmobiliario de Nueva York y fugitivo fallido, acosado durante décadas por las sospechas en las desapariciones y muertes de personas a su alrededor antes de ser declarado culpable el año pasado de matar a su mejor amigo. 10 de enero.

David Sassoli, de 65 años. eriodista italiano que se abrió camino en la política mientras defendía a los oprimidos y que posteriormente se convirtió en presidente del parlamento de la Unión Europea. 11 de enero.

Clyde Bellecourt, de 85 años. Líder en la lucha de los nativos de Estados Unidos por los derechos civiles y uno de los fundadores del American Indian Movement (Movimiento Indígena Estadounidense). 11 de enero.

Ronnie Spector, de 78 años. La sirena del rock ‘n’ roll con ojos felinos que cantó éxitos de la década de 1960 como “Be My Baby”, “Baby I Love You” y “Walking in the Rain” al frente del grupo femenino The Ronettes. 12 de enero.

Iraj Pezeshkzad, de 94 años. Autor iraní cuya exitosa novela cómica, “My Uncle Napoleon” (“Mi tío Napoleón”,) satirizó el comportamiento paranoide y de autoengrandecimiento de la cultura persa a medida que el país entraba en la era moderna. 12 de enero.

Fred Parris, de 85 años. Cantante principal de Five Satins, el grupo de armonía vocal de la década de 1950, y compositor de la clásica balada del género doo-wop “In the Still of the Night”. 13 de enero.

Ralph Emery, de 88 años. Se le conocía por ser el decano de los presentadores de la música country en radio y en televisión durante más de medio siglo. 15 de enero.

Ibrahim Boubacar Keita, de 76 años. El expresidente de Malí que asumió el cargo en una elección histórica celebrada después de un golpe de Estado. Fue destituido en otro golpe militar casi siete años después. 16 de enero.

Charles McGee, de 102 años. Uno de los aviadores de Tuskegee que voló 409 misiones de combate a lo largo de tres guerras y después ayudó a atraer la atención hacia los pilotos negros que combatieron el racismo en casa para luchar por la libertad en el extranjero. 16 de enero.

Birju Maharaj, de 83 años. Una leyenda de la danza india clásica y uno de los artistas escénicos más conocidos del país. 17 de enero.

Yvette Mimieux, de 80 años. La estrella de cine rubia y de ojos azules de la década de 1960 de las cintas “Where the Boys Are”, “The Time Machine” y “Light in the Piazza”. 17 de enero.

André Leon Talley, de 73 años. Una figura imponente y muy visible del mundo de la moda que hizo historia como editor negro en una industria en la que predominaba abrumadoramente la gente de raza blanca. 18 de enero.

Meat Loaf, de 74 años. El superastro del rock amado por millones por su álbum “Bat Out of Hell”, y por himnos teatrales oscuros como “Paradise by the Dashboard Light”, “Two Out of Three Ain’t Bad”, y “I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”. 20 de enero.

Louie Anderson, de 68 años. Su carrera de comediante y actor a lo largo de cuatro décadas incluyó su insólito papel de mamá de hijos gemelos adultos en la serie de televisión “Baskets”, por el cual ganó el Emmy. 21 de enero.

Thich Nhat Hanh, de 95 años. El venerado monje budista zen que ayudó a difundir la mindfulness (la práctica de la atención plena) en Occidente y el budismo socialmente comprometido en Oriente. 22 de enero.

Olavo de Carvalho, de 74 años. Un destacado representante del movimiento conservador de Brasil que desataba pasiones entre simpatizantes y detractores. 24 de enero.

Fatma Girik, de 79 años. Una querida actriz turca de la pantalla grande de las décadas de 1960 y 1970 y alcaldesa de distrito. 24 de enero.

Diego Verdaguer, de 70 años. Cantante y compositor argentino cuyos éxitos románticos como “Corazón de papel”, “Yo te amo” y “Volveré” vendieron casi 50 millones de copias. 27 de enero.

Howard Hesseman, de 81 años. Interpretó al disc jockey radiofónico Dr. Johnny Fever en la comedia “WKRP en Cincinnati”, y al actor convertido en maestro de historia Charlie Moore en “Head of the Class”. 29 de enero.

Cheslie Kryst, de 30 años. La ganadora del concurso Miss USA y corresponsal del programa de noticias de entretenimiento “Extra”. 30 de enero. Muerte por suicidio.

_____

FEBRERO

Shintaro Ishihara, de 89 años. Ardiente político nacionalista recordado por haber sido el gobernador de Tokio propenso a pifias que provocó una disputa con China al pedir que Japón comprara las islas en disputa en el Mar de la China Oriental. 1 de febrero.

Robin Herman, de 70 años. Reportera de The New York Times que rompió la barrera de género al ser la primera periodista mujer en entrevistar a los jugadores en los vestidores después de un partido de la NHL. 1 de febrero.

Monica Vitti, de 90 años. La versátil estrella de cine de “L’Avventura”, de Michelangelo Antonioni, y otras películas del neorrealismo italiano de la década de 1960, y después destacada actriz de comedias. 2 de febrero.

Ashley Bryan, de 98 años. Prolífico y premiado autor e ilustrador para niños que contó historias de la vida, la cultura y el folklore negros en obras tan aclamadas como “Freedom Over Me”, “Beautiful Blackbird” y “Beat the Story-Drum, Pum-Pum”. 4 de febrero.

Lata Mangeshkar, de 92 años. Legendaria cantante india con un catálogo prolífico e innovador y una voz reconocida por más de mil millones de personas en el sur de Asia. 6 de febrero.

Douglas Trumbull, de 79 años. Maestro de los efectos visuales que mostró a las audiencias del cine imágenes indelebles del futuro y del espacio en filmes como “2001: A Space Odyssey”, “Close Encounters of the Third Kind” y “Blade Runner”. 7 de febrero.

Luc Montagnier, de 89 años. Investigador francés que ganó un Premio Nobel en 2008 por descubrir el virus del VIH y que más recientemente difundió afirmaciones falsas sobre el coronavirus. 8 de febrero.

Betty Davis, de 77 años. Una cantante, modelo y compositora de funk audaz y pionera de las décadas de 1960 y 1970 a quien se le atribuyó inspirar a su entonces esposo Miles Davis la histórica fusión del jazz con sonidos más contemporáneos. 9 de febrero.

Ivan Reitman, de 75 años. El influyente cineasta y productor detrás de muchas de las comedias más queridas de fines del siglo XX, desde “Animal House” hasta “Ghostbusters”. 12 de febrero.

Carmen Herrera, de 106 años. Una artista nacida en Cuba cuya paleta de colores radiantes y pinturas geométricas fueron pasadas por alto durante décadas antes de que el mundo del arte se percatara de su existencia. 12 de febrero.

P.J. O’Rourke, de 74 años. El prolífico escritor satírico que reformuló la irreverencia y el periodismo gonzo de la contracultura de la década de 1960 en una marca distintiva de crónicas conservadoras y libertarias. 15 de febrero.

Bappi Lahiri, de 69 años. Un popular cantante y compositor de Bollywood que ganó millones de fanáticos con su inclinación por la música disco en las décadas de 1980 y 1990. 15 de febrero.

Gail S. Halvorsen, de 101 años. Piloto militar estadounidense conocido como el “Candy Bomber” (“El bombardero de dulces”) por sus entregas de dulces en paracaídas durante el puente aéreo de Berlín después de que concluyó la Segunda Guerra Mundial. 16 de febrero.

Jamal Edwards, de 31 años. Un empresario musical británico que abogó por el rap y el grime de Gran Bretaña y ayudó a lanzar las carreras de artistas, incluyendo a Ed Sheeran, Jessie J y Stormzy. 20 de febrero.

Doctor Paul Farmer, de 62 años. Médico estadounidense, humanitario y autor reconocido quien brindó atención médica a millones de personas empobrecidas en todo el mundo y que cofundó la organización global sin fines de lucro Partners in Health. 21 de febrero.

Mark Lanegan, de 57 años. El cantante cuyo barítono áspero y su composición de canciones oscuramente poéticas hicieron de Screaming Trees una parte esencial de la escena temprana del grunge de Seattle y dieron una aclamada carrera solista. 22 de febrero.

Sally Kellerman, de 84 años. La actriz nominada al Oscar y al Emmy que interpretó a Margaret “Hot Lips” Houlihan en “MASH”, la película de 1970 dirigida por Robert Altman. 24 de febrero.

John Landy, de 91 años. Un corredor australiano que se batió en duelo con Roger Bannister para ser la primera persona en correr una milla (1,6 kilómetros) en cuatro minutos. 24 de febrero.

Shirley Hughes, de 94 años. Autora e ilustradora británica de libros para niños mejor conocida por su popular serie “Alfie” y su clásico libro ilustrado “Dogger”. 25 de febrero.

_____

MARZO

Alan Ladd Jr., de 84 años. El productor ganador del Oscar y jefe de estudio que como ejecutivo de 20th Century Fox le dio luz verde a “Star Wars”. 2 de marzo.

Autherine Lucy Foster, de 92 años. La primera estudiante negra en inscribirse en la Universidad de Alabama. 2 de marzo.

Shane Warne, de 52 años. Era considerado uno de los mejores jugadores, estrategas más astutos y máximos competidores en la larga historia del cricket. 4 de marzo.

Inge Deutschkron, de 99 años. Sobreviviente del Holocausto que se escondió en Berlín durante el Tercer Reich para escapar de la deportación a los campos de exterminio nazis y más tarde escribió una autobiografía. 9 de marzo.

Emilio Delgado, de 81 años. El actor y cantante quien durante 45 años fue una presencia cálida y familiar en la vida de los niños y una cara latina poco común en la televisión estadounidense en el papel de Luis, el propietario del taller Fix-it Shop en “Sesame Street”. 10 de marzo.

Mario Terán, de 80 años. El soldado boliviano que jaló el gatillo para ejecutar al famoso guerrillero revolucionario Ernesto “Che” Guevara. 10 de marzo.

Traci Braxton, de 50 años. Una cantante que apareció con su familia en el reality show “Braxton Family Values”. 12 de marzo.

William Hurt, de 71 años. Su carisma lacónico y su sutil seguridad en sí mismo lo convirtieron en uno de los principales actores de películas de la década de 1980 como “Broadcast News”, “Body Heat” y “The Big Chill”. 13 de marzo.

Brent Renaud, de 50 años. Un aclamado cineasta que viajó a algunos de los rincones más oscuros y peligrosos del mundo para realizar documentales que transportaron a las audiencias a lugares de sufrimiento poco conocidos. 13 de marzo. Asesinado en Ucrania cuando las fuerzas rusas abrieron fuego contra su vehículo.

Eugene Parker, de 94 años. Un físico que teorizó la existencia del viento solar y se convirtió en la primera persona en presenciar el lanzamiento de una sonda espacial que lleva su nombre. 15 de marzo.

Lauro F. Cavazos Jr., de 95 años. Hijo del capataz de un rancho de Texas que ascendió hasta convertirse en el primer latino en formar parte de un gabinete presidencial como secretario de Educación de Estados Unidos durante los gobiernos de Ronald Reagan y George H.W. Bush. 15 de marzo.

Don Young, de 88 años. El congresista de Alaska fue el republicano que conservó más tiempo un escaño en la historia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. 18 de marzo.

Rabino Chaim Kanievsky, de 94 años. Uno de los líderes más influyentes de la comunidad judía ultraortodoxa de Israel. 18 de marzo.

Madeleine Albright, de 84 años. Una niña refugiada del nazismo y posteriormente la Europa del Este dominada por los soviéticos que se convirtió en la primera secretaria de Estado de Estados Unidos y una mentora de muchos estadistas y mujeres estadounidenses actuales y anteriores. 23 de marzo.

Dagny Carlsson, de 109 años. Apodada la blogger más vieja del mundo, que escribió acerca de su vida en Suecia con la actitud de que uno nunca debería pensar que es demasiado viejo para hacer lo que quiere hacer. 24 de marzo.

Taylor Hawkins, de 50 años. Durante 25 años fue el baterista de Foo Fighters y mejor amigo del líder Dave Grohl. 25 de marzo.

Noam Shalit, de 68 años. El padre de un soldado israelí cautivo que luchó durante cinco años para liberar a su hijo de sus captores de Hamas. 30 de marzo.

Richard Howard, de 92 años. Poeta ganador del Premio Pulitzer celebrado por sus monólogos exuberantes de figuras históricas y un traductor prolífico que ayudó a introducir a los lectores a una amplia gama de literatura francesa. 31 de marzo.

_____

ABRIL

Estelle Harris, de 93 años. Se abrió camino en la historia de la televisión como la madre enojona de George Costanza en “Seinfeld”, y dio voz a Mrs. Potato Head en la franquicia “Toy Story”. 2 de abril.

June Brown, de 95 años. Interpretó a Dot Cotton, la matriarca cockney fumadora en la telenovela británica “EastEnders” durante 35 años. 3 de abril.

Bobby Rydell, de 79 años. Un rompecorazones con copete de principios del rock ’n roll, que fue un astro de radio, televisión y la película musical “Bye Bye Birdie”. 5 de abril.

Vladimir Zhirinovsky, de 75 años. El líder nacionalista ruso fue un destacado legislador cuya retórica sulfurosa y sus bufonadas alarmaban a Occidente, pero eran atractivas para los rusos de orgullo herido y sentido de agravio. 6 de abril.

Mimi Reinhard, de 107 años. Secretaria de la oficina de Oskar Schindler que mecanografió la lista de judíos que él salvó de ser exterminados en la Alemania nazi. 8 de abril.

Gilbert Gottfried, de 67 años. Actor y legendario cómico de standup conocido por su voz cruda y seca y sus chistes vulgares. 12 de abril.

Letizia Battaglia, de 87 años. Fotógrafa italiana que documentó los arrestos de jefes de la mafia y los cuerpos de sus víctimas. 13 de abril.

Liz Sheridan, de 93 años. Interpretó a la mamá cariñosa de Jerry Seinfeld en la exitosa comedia de él. 15 de abril.

Rosario Ibarra, de 95 años. Su larga lucha por conocer el destino de su hijo desaparecido ayudó a desarrollar el movimiento por los derechos humanos de México y la llevó a convertirse en la primera mujer candidata a la presidencia del país. 16 de abril.

Harrison Birtwistle, de 87 años. Creador de música moderna atrevidamente experimental que era reconocido como uno de los mejores compositores contemporáneos de Gran Bretaña. 18 de abril.

Dede Robertson, de 94 años. Esposa del locutor religioso Pat Robertson y miembro de la junta directiva de la cadena Christian Broadcasting Network desde su fundación. 19 de abril.

Romeo Rolando Hinojosa-Smith, de 93 años. Un autor texano galardonado que en la década de 1970 comenzó a escribir una serie de novelas que narraban las historias de personas que vivían en un condado ficticio en la frontera entre Texas y México. 19 de abril.

Robert Morse, de 90 años. Actor que ganó un Premio Tony como un empleado corporativo trepador hilarantemente descarado en “How to Succeed in Business Without Really Trying” (“Cómo tener éxito en los negocios sin realmente intentarlo”), y otro más una generación más tarde como el brillante y problemático Truman Capote en “Tru”. 20 de abril.

Orrin G. Hatch, de 88 años. El senador republicano que más tiempo ha permanecido en la cámara alta en la historia de Estados Unidos, un personaje permanente en la política de Utah durante más de cuatro décadas. 23 de abril.

Doctor Morton Mower, de 89 años. Excardiólogo radicado en Maryland que ayudó a inventar un desfibrilador automático que se implanta, el cual ha ayudado a innumerables pacientes cardíacos a vivir más y mejor. 25 de abril.

Naomi Judd, de 76 años. Sus armonías familiares con su hija Wynonna las convirtieron en The Judds, ganadoras del Grammy en la música country. 30 de abril. Murió por suicidio.

Ron Galella, de 91 años. El fotógrafo conocido por sus imágenes viscerales de celebridades y su persecución obstinada de Jacqueline Kennedy Onassis, que lo demandó y obtuvo una orden judicial para impedir que se le acercara. 30 de abril.

Ricardo Alarcón, de 84 años. Durante años fue el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba y uno de los diplomáticos más prominentes del país. 30 de abril.

_____

MAYO

Kathy Boudin, de 78 años. Ex miembro radical de la organización Weather Underground que pasó más de dos décadas tras las rejas por su papel en el robo de un camión blindado en 1981, y que dedicó la última parte de su vida ayudando a personas que habían sido encarceladas. 1 de mayo.

Meda Mladkova, de 102 años. Coleccionista checa de arte, mecenas e historiadora que fue una apasionada promotora de Frantisek Kupka y respaldó a artistas de la Checoslovaquia comunista mientras ella estaba exiliada detrás de la Cortina de Hierro. 3 de mayo.

Norman Mineta, de 90 años. Rompió barreras raciales para los estadounidenses de ascendencia asiática que prestan sus servicios en puestos gubernamentales de alto perfil, y ordenó que los vuelos comerciales permanecieran en tierra tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en su papel de secretario de Transporte de la nación. 3 de mayo.

Stanislav Shushkevich, de 87 años. Encaminó a Bielorrusia a la independencia durante el desmembramiento de la Unión Soviética y fue su primer gobernante. 4 de mayo.

Mickey Gilley, de 86 años. Cantante de música country cuyo homónimo del género honky-tonk de Texas inspiró la película de 1980 “Urban Cowboy” y una ola nacional de centros nocturnos con temas del Viejo Oeste. 7 de mayo.

Ray Scott, de 88 años. Un promotor consumado que ayudó a lanzar la pesca profesional de robalos con caña de pescar, se convirtió en amigo de pesca de los presidentes y popularizó la práctica ambientalista de atrapar y liberar peces. 8 de mayo.

Fred Ward, de 79 años. Actor veterano que trajo consigo una ternura hosca a papeles de tipo duro en películas como “The Right Stuff”, “The Player” y “Tremors”. 8 de mayo.

Midge Decter, de 94 años. Escritora y comentarista neoconservadora que en estilo contundente y tenaz ayudó a liderar el ataque de la derecha en las guerras culturales, oponiéndose al ascenso del feminismo, las medidas a favor de las minorías y el movimiento por los derechos de los homosexuales. 9 de mayo.

Leonid Kravchuk, de 88 años. Condujo a Ucrania a la independencia en medio del colapso de la Unión Soviética y fue su primer presidente. 10 de mayo.

Bob Lanier, de 73 años. El hombre de gran tamaño y zurdo que destacó junto a Karim Abdul-Jabbar como uno de los mejores jugadores de la NBA de la década de 1970. 10 de mayo.

Shirin Abu Akle, 51. Una corresponsal de Al Jazeera que se convirtió en un nombre familiar sinónimo de la cobertura de la vida bajo la ocupación durante sus más de dos décadas de reportar en los territorios palestinos. 11 de mayo. Recibió un disparo mortal durante una redada israelí en Cisjordania.

Randy Weaver, de 74 años. El patriarca de una familia involucrado en un enfrentamiento de 11 días con agentes federales en Idaho, hace 30 años, en el que murieron tres personas y ayudó a desatar el crecimiento de los extremistas antigubernamentales. 11 de mayo.

Robert C. McFarlane, de 84 años. El exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca fue un alto asesor del presidente Ronald Reagan que se declaró culpable de cargos por su papel en un acuerdo ilegal de intercambio de armas por rehenes conocido como el escándalo Irán-Contras. 12 de mayo.

Jeque Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, de 73 años. El gobernante y presidente de los Emiratos Árabes Unidos enfermo durante largo tiempo que supervisó gran parte del vertiginoso crecimiento económico del país y cuyo nombre fue inmortalizado en el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. 13 de mayo.

Uri Savir, de 69 años. Destacado negociador de paz israelí y firme creyente en la necesidad de un acuerdo con los palestinos. 13 de mayo.

Rosmarie Trapp, 93. Su familia austriaca, los Von Trapp, se hizo famosa en el musical y en la aclamada película “The Sound of Music”. 13 de mayo.

Vangelis, de 79 años. El compositor griego de música electrónica que escribió la inolvidable pista sonora de la película “Chariots of Fire”, con la que ganó el Premio de la Academia, y música para docenas de otras películas, documentales y series de televisión. 17 de mayo.

Ray Liotta, de 67 años. El actor mejor conocido por interpretar al mafioso Henry Hill en “Goodfellas” y al jugador de béisbol Shoeless Joe Jackson en “Field of Dreams”. 26 de mayo.

Andy “Fletch” Fletcher, de 60 años. Tecladista del gigante británico del synth-pop Depeche Mode durante más de 40 años. 26 de mayo.

Cardenal Angelo Sodano, de 94 años. Prelado italiano que alguna vez fue poderoso y secretario de Estado de la Santa Sede durante largo tiempo, pero cuyo legado se vio empañado por su apoyo a los Legionarios de Cristo, fundados por el padre Marcial Maciel, y en los que se desató un escándalo de pederastia. 27 de mayo.

Ronnie Hawkins, de 87 años. Una audaz estrella de rockabilly de Arkansas que se convirtió en mecenas de la escena musical canadiense después de mudarse al norte y reclutar a un puñado de músicos locales a los que posteriormente se les conoció como The Band. 29 de mayo.

Gilberto Rodríguez Orejuela, de 83 años. Un líder anciano del ex cártel de Cali que contrabandeó enormes cantidades de cocaína de Colombia a Estados Unidos en las décadas de 1980 y 1990. 31 de mayo. Murió en una prisión estadounidense.

_____

JUNIO

Ann Turner Cook, de 95 años. Su rostro de bebé querubín era conocido en todo el mundo como la bebé Gerber original. 3 de junio.

George Lamming, de 94 años. Un gigante de la literatura poscolonial cuyas novelas, ensayos y discursos influyeron en lectores y compañeros en su natal Barbados y en todo el mundo. 4 de junio.

Valery Ryumin, de 82 años. Veterano cosmonauta ruso que estableció récords de resistencia espacial en misiones soviéticas, y tras una larga ausencia volvió a ponerse en órbita en un transbordador espacial estadounidense. 6 de junio.

Jim Seals, de 80 años. Hizo un duo con el músico “Dash” Crofts en éxitos del soft-rock de la década de 1970 como “Summer Breeze”, “Diamond Girl” y “We May Never Pass This Way Again”. 6 de junio.

Paula Rego, de 87 años. Artista portuguesa-británica que creó obras atrevidas y viscerales inspiradas en cuentos de hadas, su tierra natal y su propia vida. 8 de junio.

Song Hae, de 95 años. Conductor televisivo surcoreano muy querido durante décadas en su papel de maestro de ceremonias de humor cálido de un concurso de canto televisado a nivel nacional. 8 de junio.

Jean-Louis Trintignant, de 91 años. Una leyenda del cine francés y piloto amateur de autos de carreras que fue aclamado por su papel protagónico en la película ganadora del Oscar “A Man and a Woman” hace medio siglo, y después retrató la brutalidad del envejecimiento en sus últimos años. 17 de junio.

Mark Shields, de 85 años. Comentarista político y columnista que compartió su visión de la política estadounidense y su ingenio en “PBS NewsHour” durante décadas. 18 de junio.

Uffe Ellemann-Jensen, de 80 año. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca durante más de 10 años desde los primeros años de la década de 1980 y considerado uno de los políticos clave de la región nórdica en la fase final de la Guerra Fría. 18 de junio.

Clela Rorex, de 78 años. Exempleada del condado Colorado considerada una pionera en el movimiento de los derechos de los homosexuales por ser la primera funcionaria pública en emitir una licencia de matrimonio entre personas del mismo sexo en 1975. 19 de junio.

Józef Walaszczyk, de 102 años. Miembro de la resistencia polaca que rescató a docenas de judíos durante la ocupación alemana nazi de Polonia en la Segunda Guerra Mundial. 20 de junio.

Tony Siragusa, de 55 años. El carismático tackle defensivo que formó parte de una de las defensas más celebradas en la historia de la NFL con los Ravens de Baltimore. 22 de junio.

Leonardo Del Vecchio, de 87 años. Fundó el imperio de anteojos Luxottica en un tráiler, convirtió un objeto cotidiano en un elemento de moda global y en el proceso se convirtió en uno de los hombres más ricos de Italia. 27 de junio.

Yehuda Meshi-Zahav, de 62 años. Miembro destacado de la comunidad ultraortodoxa de Israel que fundó un servicio paramédico de voluntarios antes de que su reputación se viniera abajo por una serie de acusaciones de abuso sexual. 29 de junio.

Hershel W. “Woody” Williams, de 98 años. El último soldado estadounidense de la Segunda Guerra Mundial galardonado con la Medalla de Honor que aún estaba vivo, cuyo heroísmo bajo fuego durante varias horas cruciales en la batalla de Iwo Jima lo convirtió en una leyenda en su Virginia Occidental natal. 29 de junio.

Sonny Barger, de 83 años. El personaje permanentemente vestido de cuero de la contracultura de la década de 1960 y rostro del club de motociclismo Hells Angels Motorcycle Club que estuvo en el famoso concierto de The Rolling Stones en Altamont Speedway. 29 de junio.

_____

JULIO

Bradford Freeman, de 97 años. El último sobreviviente de la famosa unidad del Ejército que apareció en el libro de historia oral de la Segunda Guerra Mundial y la miniserie “Band of Brothers”. 3 de julio.

James Caan, de 82 años. El tipo duro de cabello rizado conocido por los fanáticos del cine como el temperamental Sonny Corleone de “The Godfather” y para el público de la televisión como el jugador de fútbol moribundo en la clásica película trágica “Brian’s Song” y el jefe del casino en “Las Vegas”. 6 de julio.

Shinzo Abe, de 67 años. El primer ministro de Japón que permaneció más tiempo en el cargo, quizá también fue el político más complejo y más polarizante en la historia japonesa reciente. 8 de julio. Fue baleado de muerte durante un discurso de campaña.

José Eduardo dos Santos, de 79 años. Fue uno de los dirigentes africanos que más tiempo permaneció en el poder, que durante casi cuatro décadas en la presidencia de Angola enfrentó la guerra civil más larga del continente y convirtió a su país en un gran productor de petróleo, así como una de las naciones más pobres y más corruptas del mundo. 8 de julio.

Tony Sirico, de 79 años. Interpretó al mafioso de vestir impecable Paulie Walnuts en “The Sopranos” y llevó su arrogancia de tipo duro a las películas, incluida “Goodfellas”. 8 de julio.

Larry Storch, de 99 años. El cómico cuya larga carrera en el teatro, el cine y la televisión fue coronada en la década de 1960 por su papel como el cabo Zany Agarn en la serie satírica del Viejo Oeste “F Troop”. 8 de julio.

Luis Echeverría, de 100 años. Expresidente mexicano que intentó mostrar al mundo una imagen de gobernante progresista, pero fue responsabilizado de algunos de los peores asesinatos políticos de México en el siglo XX. 8 de julio.

Ann Shulgin, de 91 años. Junto con su difunto esposo Alexander Shulgin, fue pionera en el uso de drogas psicodélicas en la psicoterapia y coescribió dos libros influyentes sobre el tema. 9 de julio.

Ivana Trump, 73. Una esquiadora convertida en mujer de negocios que, como primera esposa del expresidente Donald Trump y madre de sus hijos mayores, se destacó con su marido en la altas esferas sociales en la década de 1980. 14 de julio. Lesiones sufridas en un accidente.

Eugenio Scalfari, de 98 años. Ayudó a revolucionar el periodismo italiano con la creación de La Repubblica, un diario liberal que desafió audazmente a los periódicos tradicionales de Italia. 14 de julio.

Francisco Morales Bermúdez, de 100 años. El expresidente era un general del Ejército reconocido por allanar el camino para el regreso de Perú al gobierno civil, pero también fue declarado culpable en el extranjero por su participación en crímenes de guerra sucia. 14 de julio.

William “Poogie” Hart, de 77 años. Fundador del trío ganador del Grammy The Delfonics, quien ayudó a componer y cantó con voz suave de tenor baladas clásicas del Sonido Filadelfia como “La-La (Means I Love You)” y “Didn’t I (Blow Your Mind This Time)”. 14 de julio.

Taurean Blacque, de 82 años. Un actor nominado al Emmy conocido por su papel de detective en la serie dramática de la NBC “Hill Street Blues” de la década de 1980. 21 de julio.

Stuart Woods, de 84 años. Autor de más de 90 novelas, muchas protagonizadas por el personaje del abogado investigador Stone Barrington. 22 de julio.

Tim Giago, de 88 años. Fundador del primer periódico de indígenas nativos de propiedad independiente en Estados Unidos. 24 de julio.

Diana Kennedy, de 99 años. Escritora gastronómica británica de lengua ácida dedicada a la cocina mexicana. 24 de julio.

Paul Sorvino, de 83 años. Un actor corpulento que se especializó en interpretar a rufianes y policías como Paulie Cicero en “Goodfellas” y al sargento Phil Cerreta de la policía de Nueva York en “Law & Order”. 25 de julio.

David Trimble, de 77 años. Un ex primer ministro de Irlanda del Norte que obtuvo el Premio Nobel de la Paz por desempeñar un papel clave en ayudar a poner fin a décadas de violencia en Irlanda del Norte. 25 de julio.

James Lovelock, de 103 años. El científico ambiental británico cuya influyente teoría de Gaia considera a la Tierra como un organismo vivo en grave peligro por la actividad humana. 26 de julio.

Tony Dow, de 77 años. En el papel de Wally Cleaver en la comedia “Leave It to Beaver”, ayudó a crear la imagen popular y perdurable del adolescente estadounidense de las décadas de 1950 y 1960. 27 de julio.

Bernard Cribbins, de 93 años. Un querido artista británico cuya carrera de siete décadas pasó desde las indecentes comedias “Carry On” hasta la televisión para niños y “Doctor Who”. 27 de julio.

Nichelle Nichols, de 89 años. Rompió barreras para las mujeres negras en Hollywood en su papel de la teniente Uhura, oficial de comunicaciones, en la serie original de televisión “Star Trek”. 30 de julio.

Pat Carroll, de 95 años. Un pilar de la televisión cómica durante décadas, ganadora del Emmy por “César’s Hour” y la voz de Úrsula en “The Little Mermaid”. 30 de julio.

Bill Russell, de 88 años. El astro de la NBA que arraigó una dinastía de los Celtics de Boston que ganó 11 campeonatos en 13 años —los últimos dos como el primer entrenador en jefe negro de cualquiera de las principales ligas deportivas de Estados Unidos—, y marchó en pro de los derechos civiles con Martin Luther King Jr. 31 de julio.

Ayman al Zawahri, de 71 años. Un cirujano egipcio que se convirtió en un artífice de la yihad contra Occidente y asumió el cargo de líder de Al Qaeda tras la muerte de Osama bin Laden en una redada estadounidense. 31 de julio. Asesinado con un dron estadounidense en Afganistán.

Fidel Valdez Ramos, de 94 años. El expresidente de Filipinas era un exgeneral entrenado por Estados Unidos que vio acción en las guerras de Corea y Vietnam y desempeñó un papel clave en un levantamiento prodemocrático de 1986 que derrocó al dictador Ferdinand Marcos. 31 de julio.

_____

AGOSTO

Roy Hackett, de 93 años. El activista británico por los derechos civiles fue líder de un boicot de autobuses que jugó un papel clave para poner fin a la discriminación racial legal en Gran Bretaña. 3 de agosto.

Albert Woodfox, de 75 años. Exprisionero que pasó décadas aislado en una prisión de Louisiana y se convirtió en defensor de las reformas penitenciarias después de ser liberado. 4 de agosto.

Issey Miyake, de 84 años. Desarrolló una de las marcas de moda más grandes de Japón y era conocido por sus piezas plisadas audazmente moldeadas, así como los cuellos de tortuga negros del ex director general de Apple Steve Jobs. 5 de agosto.

Judith Durham, de 79 años. Ícono de la música folclórica de Australia que logró fama global como la vocalista de The Seekers. 5 de agosto.

Bert Fields, de 93 años. Durante décadas, fue el abogado de los más poderosos de Hollywood, incluidos Tom Cruise, Michael Jackson, George Lucas y The Beatles, y un personaje tan pintoresco como muchos de sus clientes. 7 de agosto.

Olivia Newton-John, de 73 años. La superestrella ganadora del Grammy que reinó en las listas del pop, el country, el género adulto contemporáneo y el dance con éxitos como “Physical” y “You’re the One That I Want”, y se ganó incontables corazones en el papel de Sandy, la favorita de todos, en la exitosa versión cinematográfica de “Grease”. 8 de agosto.

Lamont Dozier, de 81 años. Era el segundo apellido del famoso equipo de composición Holland-Dozier-Holland que escribió y produjo “You Can’t Hurry Love”, “Heat Wave” y docenas de otros éxitos, y ayudó a hacer de Motown una compañía discográfica esencial de la década de 1960 y más allá. 8 de agosto.

Raymond Briggs, de 88 años. Escritor e ilustrador británico de libros para niños cuyas creaciones incluyen “The Snowman” y “Fungus the Bogeyman”. 9 de agosto.

Hanae Mori, de 96 años. Diseñadora conocida por sus elegantes motivos de mariposas, numerosas modas de películas y el vestido de novia de la emperatriz de Japón. 11 de agosto.

Jean-Jacques Sempé, de 89 años. Caricaturista francés cuyos dibujos sencillos a base de líneas y teñidos de humor adornaban las portadas de la revista The New Yorker y le granjearon elogios internacionales. 11 de agosto.

Wolfgang Petersen, de 81 años. El cineasta alemán cuya epopeya “Das Boot” sobre un submarino de la Segunda Guerra Mundial lo impulsó a una exitosa carrera en Hollywood que incluyó las películas “In the Line of Fire”, “Air Force One” y “The Perfect Storm”. 12 de agosto.

Anne Heche, de 53 años. La actriz de cine y televisión ganadora del Emmy cuyo dramático ascenso en Hollywood en la década de 1990 y una carrera llena de logros contrastaba con capítulos personales turbulentos. 14 de agosto. Lesiones sufridas en un accidente automovilístico.

Rakesh Jhunjhunwala, 62. Un veterano inversionista del mercado de valores y multimillonario indio apodado el Warren Buffett de la India. 14 de agosto.

Doctora Nafis Sadik, de 92 años. Doctora paquistaní que luchó por la salud y los derechos de las mujeres y encabezó el innovador plan de acción adoptado por 179 países en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de las Naciones Unidas de 1994. 14 de agosto.

Svika Pick, de 72 años. Pilar del sector musical de Israel que atrajo atención internacional después de que su canción ganó el concurso musical Eurovision. 14 de agosto.

Jerry Allison, de 82 años. Un baterista pionero del rock que interpretó y coescribió canciones con su amigo de la infancia Buddy Holly y cuya futura esposa inspiró la clásica “Peggy Sue”. 22 de agosto.

Len Dawson, de 87 años. El quarterback del Salón de la Fama cuyo inconfundible contoneo tras ayudar a los Chiefs de Kansas City a ganar su primer título de Super Bowl le valió el apodo de “Lenny The Cool”. 24 de agosto.

Kazuo Inamori, de 90 años. Fue el fundador del fabricante japonés de cerámica y electrónica Kyocera, quien también se convirtió en filántropo que elogiaba las virtudes de la equidad y el trabajo duro. 24 de agosto.

Bob Lupone, de 76 años. Como actor, obtuvo una nominación al Premio Tony en la producción original de “A Chorus Line” e interpretó al médico familiar de Tony Soprano; también ayudó a fundar y liderar la influyente compañía de teatro off-Broadway MCC Theatre durante casi 40 años. 27 de agosto.

Charlbi Dean, de 32 años. Actor y modelo sudafricano que tuvo un papel revelación en “Triangle of Sadness”, que obtuvo el máximo galardón de este año en el Festival de Cine de Cannes. 29 de agosto. Enfermedad repentina.

Mijaíl Gorbachov, de 91 años. En su calidad de último líder de la Unión Soviética, se propuso revitalizarla, pero terminó por desatar fuerzas que condujeron al colapso del comunismo, el desmembramiento del Estado y el final de la Guerra Fría. 30 de agosto.

_____

SEPTIEMBRE

Barbara Ehrenreich, de 81 años. La autora, activista y autodenominada “destructora de mitos” que en trabajos tan notables como “Nickel and Dimed” y “Bait and Switch” desafió el pensamiento convencional sobre la clase, la religión y la idea misma del sueño americano. 1 de septiembre.

Moon Landrieu, de 92 años. Un exalcalde de Nueva Orleans cuyo temprano y solitario enfrentamiento contra los segregacionistas en la legislatura de Louisiana lanzó una carrera política en la vanguardia de cambios extensos con respecto a la raza. 5 de septiembre.

Bernard Shaw, de 82 años. Conductor principal de la cadena CNN durante dos décadas y periodista negro pionero en los medios electrónicos mejor recordado por informar con calma el comienzo de la Guerra del Golfo en 1991 mientras los misiles pasaban a su alrededor en Bagdad. 7 de septiembre.

Marsha Hunt, de 104 años. Una de las últimas actrices sobrevivientes de la llamada Edad de Oro de Hollywood de las décadas de 1930 y 1940, quien trabajó con artistas que van desde Laurence Olivier hasta Andy Griffith en una carrera que se vio interrumpida durante un tiempo por la lista negra de la era del senador Joseph McCarthy. 7 de septiembre.

Lance Mackey, de 52 años. El cuatro veces ganador de la carrera Iditarod de trineos tirados por perros fue uno de los campeones más pintorescos y exitosos de estas carreras, pero también sufrió problemas de salud y drogas. 7 de septiembre.

Reina Isabel II, de 96 años. La monarca británica que más tiempo ha reinado en el país y una roca de estabilidad en gran parte de un siglo turbulento. 8 de septiembre.

Ramsey Lewis, de 87 años. Reconocido pianista de jazz cuya música deleitó a sus seguidores durante una carrera de más de 60 años que comenzó con el trío Ramsey Lewis y lo convirtió en uno de los músicos de jazz más exitosos de Estados Unidos. 12 de septiembre.

Jean-Luc Godard, de 91 años. El icónico “enfant terrible” de la Nueva Ola francesa que revolucionó el cine popular en 1960 con su primer largometraje, “Breathless”, y se mantuvo durante años entre los cineastas más influyentes. 13 de septiembre.

Ken Starr, de 76 años. Exjuez federal de apelaciones y destacado abogado cuya investigación penal de Bill Clinton condujo al juicio político del presidente y puso a Starr en el centro de uno de los debates que más polarizaron a Estados Unidos en la década de 1990. 13 de septiembre.

Irene Papas, de 93 años. La actriz griega y artista discográfica reconocida por sus dramáticas actuaciones y belleza austera que le granjaron papeles destacados en las películas de Hollywood, así como en el cine francés e italiano durante seis décadas. 14 de septiembre.

Henry Silva, de 95 años. Un prolífico actor secundario mejor conocido por interpretar a villanos y tipos duros en “The Manchurian Candidate”, “Ocean’s Eleven” y otras películas. 14 de septiembre.

Dave Foreman, de 74 años. Autoproclamado guerrero ecológico que fue miembro destacado y fundador del movimiento de ambientalismo radical y cofundador del movimiento ecologista Earth First! 19 de septiembre.

Sylvia Wu, de 106 años. Su famoso restaurante del sur de California atrajo a las estrellas más grandes de Hollywood durante cuatro décadas. 19 de septiembre.

Doctor Valery Polyakov, de 80 años. El cosmonauta soviético que estableció el récord por la estadía más larga en el espacio. 19 de septiembre.

Louise Fletcher, de 88 años. Una estrella que floreció en una etapa avanzada de su vida y cuya fascinante actuación como la cruel y calculadora enfermera en “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” estableció un nuevo estándar para los villanos de la pantalla y le valió un Premio de la Academia. 23 de septiembre.

Pharoah Sanders, de 81 años. El influyente saxofonista tenor venerado en el mundo del jazz por la espiritualidad de su trabajo. 24 de septiembre.

Meredith Tax, de 80 años. Una prominente activista y escritora del feminismo de segunda ola que se desafió a sí misma, a sus compañeras y al mundo en general a repensar ideas añejas sobre el género, la raza y la clase. 25 de septiembre.

Yusuf al Qaradawi, de 96 años. Clérigo egipcio que fue visto como el líder espiritual de la Hermandad Musulmana y se convirtió en la “voz de la revolución” islamista durante los levantamientos populares en el mundo árabe hace más de una década. 26 de septiembre.

Coolio, de 59 años. El rapero se encontraba entre los nombres más importantes del hip-hop de la década de 1990 con éxitos que incluyen “Gangsta’s Paradise” y “Fantastic Voyage”. 28 de septiembre.

Kevin Locke, de 68 años. Aclamado indígena estadounidense flautista, danzante de aro, embajador cultural y educador. 30 de septiembre.

_____

OCTUBRE

Antonio Inoki, de 79 años. Popular luchador profesional japonés y legislador que se enfrentó al boxeador Muhammad Ali en un encuentro de artes marciales mixtas en 1976. 1 de octubre.

Sacheen Littlefeather, de 75 años. La actriz y activista que rechazó el Premio de la Academia de 1973 para Marlon Brando por “The Godfather” en su nombre en una protesta indeleble por la forma en que Hollywood representaba a los indígenas americanos. 2 de octubre.

Jerzy Urban, de 89 años. Portavoz del gobierno de la era comunista de Polonia en la década de 1980 que fue el artífice de la propaganda estatal y la censura implementados por el régimen en los últimos años antes de su colapso. 3 de octubre.

Charles Fuller, de 83 años. El dramaturgo de la mordaz y aclamada obra de teatro “A Soldier’s Play”, que ganó el Premio Pulitzer y a menudo exploró y expuso cómo las instituciones sociales pueden perpetuar el racismo. 3 de octubre.

Loretta Lynn, de 90 años. Hija de un minero de carbón de Kentucky cuyas canciones francas sobre la vida y el amor como mujer en los Apalaches la sacaron de la pobreza y la convirtieron en un pilar de la música country. 4 de octubre.

Judy Tenuta, de 72 años. Comediante de standup que atrevidamente se presentó como la “Diosa del Amor” y realizó giras con George Carlin mientras construía su carrera en la edad de oro de la comedia en la década de 1980. 6 de octubre.

Jody Miller, de 80 años. Su exitosa canción “Queen of the House” ganó el Premio Grammy de 1966 a la mejor interpretación femenina en música country. 6 de octubre.

Toshi Ichiyanagi, de 89 años. Pianista y compositor de vanguardia que estudió con John Cage y lideró los avances de Japón en la música moderna experimental. 7 de octubre.

Nikki Finke, de 68 años. Periodista veterana que se convirtió en una de las principales reporteras de Hollywood como fundadora del sitio web de entretenimiento Deadline.com, y cuya tenaz lengua afilada la convirtió en la columnista más temida en el negocio del espectáculo. 9 de octubre.

Anita Kerr, de 94 años. Cantante y compositora ganadora del Grammy cuyo grupo vocal The Anita Kerr Singers proporcionó el exuberante trasfondo al Sonido de Nashville. 10 de octubre.

Angela Lansbury, de 96 años. La actriz británica que robaba escena e hizo sonar sus talones en los musicales de Broadway “Mame” y “Gypsy”, y resolvió una incontable cantidad de asesinatos en el papel de la escritora de novelas delictivas Jessica Fletcher en la serie de televisión “Murder, She Wrote”. 11 de octubre.

James A. McDivitt, de 93 años. Comandó la misión Apolo 9 que probó el primer conjunto completo de equipos para ir a la Luna. 13 de octubre.

Robbie Coltrane, de 72 años. El comediante y actor secundario con cara de bebé cuyos cientos de papeles incluyeron a un psicólogo que resuelve crímenes en la serie de televisión “Cracker” y al apacible semigigante Hagrid en las películas de “Harry Potter”. 14 de octubre.

Benjamin R. Civiletti, de 87 años. Exfiscal general de Estados Unidos que investigó al hermano del presidente Jimmy Carter mientras estaba en el gobierno y posteriormente se convirtió en uno de los abogados privados más caros del país. 16 de octubre.

Joanna Simon, de 85 años. Una aclamada mezzosoprano, corresponsal de televisión ganadora del Emmy y una de las tres hermanas cantantes Simon, entre las que está la estrella del pop Carly. 19 de octubre.

Lucy Simon, de 82 años. La compositora que recibió una nominación al Tony en 1991 por su trabajo en el musical de Broadway “The Secret Garden”, que permaneció largo tiempo en cartelera. 20 de octubre.

Zilli Schmidt, de 98 años. Sobreviviente de los campos de concentración de Auschwitz, Lety y Ravensbrueck que se convirtió en un elocuente defensor para que se reconociera el genocidio nazi de los gitanos sinti y roma. 21 de octubre.

Dietrich Mateschitz, de 78 años. El multimillonario austriaco fue cofundador de la compañía de bebidas energéticas Red Bull y fundador y propietario de la escudería de Fórmula 1 Red Bull Racing. 22 de octubre.

Ash Carter, de 68 años. Exsecretario de Defensa que autorizó que las mujeres ocuparan puestos de combate y puso fin a la prohibición de que personas transgénero sirvan en el ejército. 24 de octubre.

Leslie Jordan, de 67 años. El actor ganador del Emmy cuyo irónico hablar lento con acento sureño y versatilidad lo hicieron sobresalir en la comedia y el drama en series de televisión que incluyen “Will & Grace” y “American Horror Story”. 24 de octubre.

Julie Powell, de 49 años. Una escritora de gastronomía que se volvió muy querida en internet después de bloguear durante un año sobre llear a la práctica todas las recetas de Julia Child en “Mastering the Art of French Cooking”, lo que la llevó a un acuerdo para un libro y una adaptación cinematográfica. 26 de octubre.

Jerry Lee Lewis, de 87 años. El pionero indomable del rock ‘n’ roll cuyo talento escandaloso, energía y ego se conjuntaron en discos tan decisivos como “Great Balls of Fire” y “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” y mantuvo una carrera que se vio trastocada por escándalos personales. 28 de octubre.

Reverendo Calvin O. Butts III, de 73 años. Combatió la pobreza y el racismo y se abrió paso hábilmente por la estructura de poder de Nueva York como pastor de la histórica Iglesia Bautista Abisinia de Harlem. 28 de octubre.

_____

NOVIEMBRE

Takeoff, de 28 años. Rapero mejor conocido por su trabajo con el trío Migos, nominado al Grammy. 1 de noviembre. Asesinado en un tiroteo.

George Booth, de 96 años. Caricaturista galardonado del The New Yorker que capturó la comedia atemporal de perros y gatos y los seres humanos que de alguna manera están a cargo de su bienestar. 1 de noviembre.

Ibrahim Munir, de 85 años. Exlíder interino de la Hermandad Musulmana de Egipto. 4 de noviembre.

Aaron Carter, de 34 años. Cantante y rapero que comenzó a dar conciertos cuando era niño y tuvo álbumes exitosos desde su adolescencia. 5 de noviembre.

Arzobispo Chrysostomos II, de 81 años. Líder de la Iglesia Cristiana Ortodoxa Griega de Chipre cuyas incursiones en la compleja política y finanzas del país encendían a partidarios y detractores por igual. 7 de noviembre.

Leslie Phillips, de 98 años. Actor británico mejor conocido por sus papeles en las indecentes comedias “Carry On” y como la voz del Sombrero Seleccionador en las películas de “Harry Potter”. 7 de noviembre.

Jeff Cook, de 73 años. El guitarrista que cofundó el grupo Alabama de música country y lo encaminó hacia arriba en las listas de éxitos con melodías como “Song of the South” y “Dixieland Delight”. 8 de noviembre.

Gal Costa, de 77 años. La cantante era un ícono en los movimientos de la música popular brasileña y el tropicalismo, y disfrutó de una carrera de casi seis décadas. 9 de noviembre.

Paul Schrade, de 97 años. Líder sindical que recibió un disparo en la cabeza durante el asesinato de Robert F. Kennedy y pasó décadas convencido de que Sirhan Sirhan no era el asesino. 9 de noviembre.

Kevin Conroy, de 66 años. El prolífico actor de voz cuyo tono grave en “Batman: The Animated Series” fue para muchos fanáticos de Batman el sonido definitivo de este superhéroe. 10 de noviembre.

Gallagher, de 76 años. El comediante de pelo largo que dejó tras de sí un rastro de risas, ira y sandías destrozadas durante una carrera de décadas. 11 de noviembre.

John Aniston, de 89 años. Astro ganador del Emmy por la telenovela diurna “Days of Our Lives” y padre de la actriz Jennifer Aniston. 11 de noviembre.

Robert Clary, de 96 años. Sobreviviente de los campos de concentración nazis nacido en Francia durante la Segunda Guerra Mundial que interpretó a un prisionero de guerra peleonero en la inverosímil comedia de la década de 1960 “Hogan’s Heroes”. 16 de noviembre.

Carol Leigh, de 71 años. Una activista de San Francisco a quien se atribuye la acuñación del término “trabajo sexual” y que durante décadas procuró mejorar las condiciones de las prostitutas y otros en el negocio del entretenimiento para adultos. 16 de noviembre.

Jason David Frank, de 49 años. Interpretó al Power Ranger verde Tommy Oliver en la serie infantil de la década de 1990 “Mighty Morphin Power Rangers”. 19 de noviembre.

Hebe de Bonafini, de 93 años. Se convirtió en una activista por los derechos humanos cuando sus dos hijos fueron arrestados y desaparecieron durante la dictadura militar de Argentina. 20 de noviembre.

Wilko Johnson, de 75 años. Guitarrista de la banda británica de blues rock Dr. Feelgood, cuya carrera tuvo un inesperado renacimiento después de ser diagnosticado con cáncer terminal. 21 de noviembre.

Pablo Milanés, de 79 años. Baladista ganador del Grammy Latino que ayudó a fundar el movimiento de la nueva trova cubana y recorrió el mundo como embajador cultural de la revolución de Fidel Castro. 22 de noviembre.

Irene Cara, de 63 años. Cantante, actriz y compositora ganadora del Oscar, el Globo de Oro y dos veces del Grammy que protagonizó la exitosa película de 1980 “Fame” y cantó la canción homónima, y después compuso el éxito generacional “Flashdance ... What a Feeling” de la película “Flashdance” de 1983. 25 de noviembre.

Doddie Weir, de 52 años. Exjugador escocés de rugby cuyo diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica condujo a una campaña ampliamente elogiada para una mayor investigación sobre la ELA. 26 de noviembre.

Freddie Roman, de 85 años. El comediante era exdecano del The Friars Club y asiduo en la escena de la comedia en las montañas Catskill. 26 de noviembre.

Jiang Zemin, de 96 años. Encaminó a China fuera del aislamiento después de que el ejército aplastó las protestas prodemocráticas de la Plaza Tiananmen en 1989 y apoyó las reformas económicas que condujeron a una década de crecimiento explosivo. 30 de noviembre.

Christine McVie, de 79 años. La vocalista, compositora y tecladista de Fleetwood Mac, nacida en Gran Bretaña, cuya emotiva voz de contralto ayudó a definir clásicos como “You Make Love Fun”, “Everywhere” y “Don’t Stop”. 30 de noviembre.

_____

DICIEMBRE

Gaylord Perry, de 84 años. El miembro del Salón de la Fama del Béisbol y dos veces ganador del Premio Cy Young fue un maestro de la bola ensalivada. Escribió un libro sobre cómo lanzarla. 1 de diciembre.

Julia Reichert, de 76 años. La documentalista ganadora del Oscar detrás de “American Factory” —con frecuencia llamada “la madrina de los documentales independientes estadounidenses”—, cuyos filmes exploraron temas de raza, clase y género, a menudo en la región centro-norte de Estados Unidos. 1 de diciembre.

Dorothy Pitman Hughes, de 84 años. Pionera feminista negra, defensora del bienestar infantil y activista comunitaria de toda la vida que recorrió el país hablando con Gloria Steinem en la década de 1970 y que aparece con ella en una de las fotos más emblemáticas de la segunda ola del movimiento feminista. 1 de diciembre.

Bob McGrath, de 90 años. Actor, músico y autor de libros para niños muy conocido por su interpretación de uno de los primeros personajes regulares en el programa infantil “Sesame Street”. 4 de diciembre.

Kirstie Alley, de 71 años. Ganadora de dos premios Emmy, sus papeles en el éxito televisivo “Cheers” y en las películas “Look Who’s Talking” la convirtieron en una de las mayores estrellas de la comedia estadounidense de finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. 5 de diciembre.