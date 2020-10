Ecuador: blindan palacio de gobierno ante protestas

QUITO (AP) — El palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano, amaneció el jueves rodeado de vallas metálicas y con la presencia de un fuerte contingente de policías y militares ante las protestas convocadas por sindicalistas y sectores sociales en rechazo a las políticas económicas del presidente Lenín Moreno.

El segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso, afirmó que “sería inaceptable que vuelva a ocurrir el vandalismo que se dio hace un año... la fuerza del orden tiene que, en el evento de que hoy día o estos días se diese algo similar, parar con la ley en la mano y haciendo uso debido y progresivo de la fuerza”.

En declaraciones a la red de televisión Ecuavisa agregó que “no podemos tolerar que vuelvan a destruir el centro histórico, que vuelvan a quemar edificios y que vuelvan a secuestrar policías y periodistas”.

La sede gubernamental se encuentra en el centro histórico de Quito, que fue vandalizado hace un año por protestas indígenas que se prolongaron por 11 días y que incluyeron el incendio de la sede de la Contraloría del Estado, en rechazo al alza de los combustibles.

José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores, la mayor central sindical del país, aseguró que “la violencia la crea el gobierno, no los trabajadores, no el movimiento indígena, no los ecuatorianos".

"Nos acogemos al derecho a la resistencia y hoy nos aprestamos a cumplir una acción frente a la política neoliberal que está generando más desempleo, más miseria, más explotación, más esclavitud para los trabajadores y los pueblos”, aseveró.

Las protestas fueron convocadas para el final de la tarde y tienen previsto movilizar cientos de personas desde el centro norte capitalino hacia la sede del gobierno. Manifestaciones anteriores similares terminaron en la noche con enfrentamientos entre manifestantes y policías.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, señaló que "estamos reconociendo que todos tenemos derecho a expresarnos, a opinar, a manifestarse en forma pacífica... pero no permitiremos que se siga vandalizando la capital y más aún el centro histórico, que es Patrimonio de la Humanidad".

En los últimas días se han registrado protestas en Colombia y en Chile, y en este último país degeneraron en actos de violencia con el incendio de iglesias y saqueos a comercios.