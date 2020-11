Ecuador: Trabajadores sanitarios protestan exigiendo sueldos

QUITO (AP) — Al menos 600 trabajadores ecuatoriano que realizan servicios de limpieza en hospitales y centros médicos estatales cumplieron el jueves una protesta pacífica exigiendo el pago de sus sueldos pendientes durante ocho meses, incluso durante lo peor de la pandemia.

Con pancartas con leyendas como “el sueldo no es limosna” y gritos de protesta, los manifestantes apostados frente al Ministerio de Finanzas, al norte quiteño, evidenciaron su malestar por la situación.

Uno de los protestantes, Diego Verdugo, afirmó que “no he recibido ninguna remuneración a pesar de haber estado en primera línea y de haberme contagiado, por lo que tuve que aislarme en mi casa con mi familia, sin tener qué comer”.

La pandemia inició en este país a finales de febrero y entre marzo y abril desencadenó escenas apocalípticas en la ciudad portuaria de Guayaquil, donde se registraron decenas de cadáveres abandonados en las calles y casas debido a que las autoridades ni servicios funerarios se deban abasto para recogerlos. Este país suma un total de 188.138 contagiados y 13.316 fallecidos por coronavirus.

Lucía Calderón, otra de las trabajadoras impagas, afirmó que “soy madre soltera, tengo tres hijos que mantener, tengo que pagar arriendo y ya me están botando del departamento porque no he pagado”.

La situación se habría producido debido a que los hospitales y centros médicos no habrían generado oportunamente las obligaciones para que el Estado pague esos salarios, mientras que el Ministerio de Finanzas ofreció el pago en cuanto se completen los trámites requeridos.