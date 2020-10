EU chief leaves summit to go into quarantine

El primer ministro portugués Antonio Costa, izquierda, es recibido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen antes de una reunión de la UE en su sede de Bruselas, jueves 15 de octubre de 2020. (Olivier Hoslet, Pool via AP)

BRUSSELS (AP) — European Union chief Ursula von der Leyen was forced to leave an EU summit Thursday shortly after it opened because one of her close staffers tested positive for COVID-19.

She said that she herself tested negative but “as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.”

Von der Leyen had already been mingling with other EU leaders ahead of the formal opening of the two-day summit. Organizers had taken special precaution to keep leaders apart and make sure they respect all health regulations.