EEUU: Marcha conmemora un año de la muerte de George Floyd

MINNEAPOLIS (AP) — Familiares de George Floyd, acompañados de activistas y ciudadanos comunes, realizaron una marcha por Minneapolis para conmemorar el primer aniversario de su muerte.

Cientos de personas se congregaron el domingo frente al tribunal en Minneapolis donde el mes pasado el expolicía Derek Chauvin fue hallado culpable de causarle la muerte a Floyd. Varios de los participantes portaban carteles con los retratos de Floyd, Philando Castile y otros hombres negros abatidos por la policía.

El gobernador de Minnesota Tim Walz, el acalde de Minneapolis Jacob Frey y el alcalde de St. Paul Melvin Carter asistieron al evento, en el que la multitud coreaba lemas como “¡Sin justicia no hay paz!” y “¡Digan su nombre!”.

Varios oradores clamaron justicia para las familias de los numerosos hombres de raza negra ultimados por policías a lo largo de los años.

“Ha sido un año largo y doloroso”, expresó la hermana de Floyd, Bridgett. “Ha sido sumamente frustrante para mí y para mi familia que nuestras vidas fueron trastocadas en un abrir y cerrar de ojos, y todavía no entiendo por qué”, añadió.

El martes se cumplirá un año desde que Floyd fue detenido por Chauvin, quien puso su rodilla sobre el cuello de Floyd por varios minutos pese a las súplicas de éste de que no podía respirar, causándole la muerte. El hecho detonó un movimiento de protestas en todo el país en contra de las prácticas policiales. Chauvin, quien es blanco, fue hallado culpable de homicidio.

En el evento del domingo participó el reverendo Al Sharpton, quien exhortó al Senado a aprobar la Ley George Floyd de Justicia Policial. La ley, que sería la más profunda reforma a las prácticas policiales estadounidenses a nivel federal, prohibiría el uso de llaves al cuello para detener a sospechosos y crearía una base de datos nacional sobre abusos policiales.

“Queremos que algo salga de Washington, queremos algo que cambie las leyes federales”, expresó Sharpton.

“Ha habido negligencia en la aplicación de justicia durante demasiado tiempo. Es hora de que voten y aprueben esta ley”, añadió.

La Fundación Memorial George Floyd, una organización sin fines de lucro con sede en Fayetteville, Carolina del Norte, donde nació Floyd, patrocinó varios eventos en Minneapolis en honor a él.

Los hermanos de Floyd creación la fundación en septiembre de 2020 para ayudar combatir las disparidades judiciales en las comunidades negras e hispanas.

___

La corresponsal Karen Matthews contribuyó desde Nueva York. Mohamed Ibrahim participa en el programa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura.