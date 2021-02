EEUU: Diplomático afroamericano para Latinoamérica y Caribe

NUEVA YORK (AP) — El presidente Joe Biden planea nominar como principal diplomático en asuntos de Latinoamérica y el Caribe a un veterano funcionario afroamericano que habló apasionadamente en contra de la brutalidad policial tras la muerte de George Floyd.

Brian A. Nichols, el actual embajador en Zimbabue, será nominado como Asistente del Secretario de Estado para el Hemisferio Oeste, según dos fuentes que hablaron con The Associated Press en condición de anonimato porque no están autorizadas a comentar públicamente sobre el asunto antes de su nominación.