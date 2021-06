QUITO (AP) — El alcalde de Quito fue destituido el jueves por incumplimiento de las funciones a su cargo y en medio de una investigación de la Fiscalía por presuntos actos de corrupción, entre ellos delincuencia organizada.

Esta es la primera vez en la historia de la capital ecuatoriana que un burgomaestre sufre esta sanción.

La remoción de Jorge Yunda fue aprobada por 14 votos de los concejales tras procesar las denuncias presentadas por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, que lo acusó del incumplimiento de las resoluciones del Concejo Metropolitano, de no garantizar la participación ciudadana y de no presentar ante la Asamblea de la ciudad la ejecución presupuestaria del año pasado.

En su cuenta de Twitter el ahora exalcalde dijo que “en la política no hay amigos, hay intereses, en la política se puede freír granizo. Así me decían y lo he comprobado”. Yunda se posesionó en mayo de 2019 y tenía por delante dos años más de mandato.

Yunda aún puede presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero ese organismo sólo puede revisar el proceso y no el contenido de la decisión.

La concejal Luz Elena Coloma señaló que “hay toda una historia de dos años de comportamiento inadecuado con la majestad del cargo y esa es una razón para considerar como jueces políticos que somos la decisión que se tomó”.

Carolina Moreno, una de las denunciantes de ese Frente, compareció ante el Consejo Metropolitano tras pedir la destitución de Yunda aseveró que ”estamos muy contentos con la decisión de los concejales que han defendido a Quito con esta... remoción del alcalde". Yunda será reemplazado por el vicealcalde Santiago Guarderas.

Añadió que “las investigaciones (penales) que se están realizando tanto del alcalde como de su familia y colaboradores de su despacho son temas que los está manejando la Fiscalía y serán ellos que luego de las investigaciones tendrán que llegar a otras instancias”.