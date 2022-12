DeGrom ve futuro ganador de Rangers, no un pasado de reveses

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — El dos veces ganador del Premio Cy Young, Jacob deGroom, tiene claro los objetivos de los Rangers de Texas, sin mirar la racha de seis campañas con foja negativa del club ni su ausencia en la Serie Mundial desde las únicas dos que disputó hace más de una década.

“Los Rangers tuvieron una gran labor de comunicación constante conmigo y me hicieron sentir que de verdad querían tenerme”, dijo deGrom el jueves durante su presentación con el equipo en Texas. "El objetivo es el mismo, construir un gran equipo y ganar todos los años".

DeGrom es la adquisición más reciente de gran inversión de los Rangers al concederle un contrato de cinco campañas por 185 millones de dólares en su intento por darle la vuelta a la actual marcha del equipo.

Texas contrató a deGrom el viernes pasado antes del inicio de las reuniones invernales del béisbol.

Después de que finalizara sus exámenes físicos y su contrato en Texas, el pelotero se dio tiempo para pasear con su esposa y dos hijos chicos como ya tenían preparado hacerlo en Disney World, donde él se encontraba cuando el club anuncio su contratación la semana pasada.

El lanzador derecho, de 34 años, pasó las primeras campañas de su carrera con los Mets de Nueva York, que ganaron 101 partidos la temporada anterior.

DeGrom llega a los Rangers en el receso después de que el club terminara con marca de 68-94 a pesar de sus contrataciones espectaculares y de largo plazo de los torpederos Corey Seager (325 millones por 10 temporadas) y Marcus Semien (175 millones y 7 campañas).

DeGrom dijo que Seager y Semien fueron importantes en su decisión de integrarse con los Rangers y que a pesar de haber mantenido la comunicación con los Mets, se emocionó con Texas tras sus conversaciones con el nuevo piloto y tres veces campeón de la Serie Mundial, Bruce Bochy; el gerente general Chris Young y el propietario Ray Davis.

“Mostraron muchísimo interés desde el principio, y el afecto fue mutuo”, dijo deGrom. “Quiero jugar béisbol por mucho tiempo y ganar”.

Young dijo que la adición de deGrom es un gran paso hacia adelante en el objetivo de los Rangers de construir una organización aspirante al título de la Serie Mundial, y la expectativa de la campaña entrante es competir para alcanzar los playoffs.

“Estoy extasiado. Para ganar en nuestro juego necesitamos lanzadores”, dijo Bochy, que estuvo sentado a la izquierda de deGrom.

“No podíamos tener a un mejor jugador que encabece la rotación. La hemos reforzado. Así que no me digan que no podemos ganar… En este momento somos un club mucho mejor que hace apenas unas cuantas semanas”.

DeGrom se suma a una rotación en los Rangers que incluye al derecho Jon Gray, cuyo contrato de cuatro campañas y 56 millones de dólares, fue opacado por los concedidos a Seager y Semien.

En este receso, el zurdo venezolano Martín Pérez, que ha participado en el Juego de Estrellas, aceptó un ofrecimiento calificado de 19,65 millones de dólares para quedarse con los Rangers, que adquirieron al derecho estelar Jake Odorizzi en una operación con Atlanta el mes pasado.