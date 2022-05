Corte de Israel ratifica orden contra ocho aldeas palestinas

JERUSALÉN (AP) — La Corte Suprema de Israel ratificó una vieja orden de expulsión contra ocho aldeas palestinas en Cisjordania, lo que podría dejar sin hogar a al menos 1.000 personas, dijo el jueves un grupo de derechos israelíes que representa a los aldeanos.

El veredicto, emitido el miércoles por la noche, marca el final de una batalla legal de más de dos décadas de los palestinos en la región de Masafer Yatta, en el sur de Cisjordania, para mantener comunidades que, según dicen, datan de hace décadas.

“Sin previo aviso, en medio de la noche, el Tribunal Superior de Justicia de Israel publicó un veredicto con consecuencias sin precedentes”, denunció en un comunicado la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, que ha representado a los residentes durante todo el proceso.

“El Tribunal Superior ha autorizado oficialmente dejar a familias enteras, con sus hijos y sus ancianos, sin techo”, afirmó .

Roni Pelli, abogado de la asociación, dijo que el veredicto es definitivo y que no está claro si se pueden tomar más medidas legales. El desplazamiento forzado de las comunidades podría ocurrir en cualquier momento, dijo a The Associated Press.

El Ejército declaró el área como zona de tiro y entrenamiento a principios de la década de 1980. Las autoridades israelíes han argumentado que los residentes solo usaban el área para la agricultura estacional y que no tenían estructuras permanentes allí en ese momento. En noviembre de 1999, las fuerzas de seguridad expulsaron a unos 700 aldeanos y destruyeron casas, dijo la asociación. La batalla legal comenzó al año siguiente.

Las familias dicen que han estado allí durante décadas, mucho antes de que Israel capturara Cisjordania en la Guerra de los Seis Días de 1967. Practican una forma tradicional de agricultura y pastoreo de animales en el desierto, y algunos viven en cuevas parte del año, pero dicen que sus únicos hogares están en las comunidades humildes que ahora corren el riesgo de ser demolidas.

Cisjordania ha estado bajo el gobierno militar israelí durante casi 55 años. Masafer Yatta se encuentra en el 60% del territorio donde la Autoridad Palestina tiene prohibido operar. Los palestinos quieren que Cisjordania forme la parte principal de su futuro Estado.