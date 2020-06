Coronavirus resurge en EEUU y amenaza con romper récord

El gobernador de Utah, Gary Herbert, antes de dar su conferencia diaria sobre el coronavirus, el miércoles 24 de junio de 2020, en Salt Lake City. (Steve Griffin/ Deseret News via AP, Pool) El gobernador de Utah, Gary Herbert, antes de dar su conferencia diaria sobre el coronavirus, el miércoles 24 de junio de 2020, en Salt Lake City. (Steve Griffin/ Deseret News via AP, Pool) Photo: Steve Griffin, AP Photo: Steve Griffin, AP Image 1 of / 3 Caption Close Coronavirus resurge en EEUU y amenaza con romper récord 1 / 3 Back to Gallery

NUEVA YORK (AP) — El número de casos nuevos de coronavirus por día en Estados Unidos se mantuvo cerca de un máximo histórico el jueves, cerca del pico alcanzado a fines de abril.

Si bien la amplia cantidad de pruebas diagnósticas podrían explicar parte del aumento, los expertos dicen que otras medidas indican que el virus está regresando. Las muertes diarias, las hospitalizaciones y el porcentaje de pruebas positivas al virus también se han incrementado en las últimas semanas en algunas partes del país.

El miércoles se registraron 34.300 nuevos casos de COVID-19, cerca del máximo de 36.400 alcanzado el 24 de abril, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

“No hay respuestas mágicas. No se puede adivinar esto”, dijo el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Michael Ryan. “Tenemos que actuar en todos los niveles”.

Estados Unidos ha aumentado considerablemente las pruebas en los últimos meses y parece que ahora está encontrando muchos casos menos graves que no se habrían detectado cuando los tests estaban limitados y las personas enfermas a menudo tenían prioridad.

Pero hay otras señales de advertencia más claras, que incluyen un número creciente de muertes por día en estados como Arizona y Alabama.

Varios estados establecieron récord de casos en Arizona, California, Mississippi, Nevada, Texas y Oklahoma, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

En una señal alentadora, el número de muertes por día en general en el país está disminuyendo desde la semana pasada. Los expertos dicen que eso podría reflejar los esfuerzos en los hogares de ancianos para prevenir infecciones, así como la llegada de tratamientos efectivos.

Además, una parte cada vez mayor de los nuevos casos se da entre los jóvenes, que tienen más probabilidades de sobrevivir al COVID-19

Estados Unidos registraba hasta el jueves 120.000 decesos, la cifra más alta del mundo, y más de 2,3 millones de infecciones confirmadas. Un modelo informático de la Universidad de Washington proyecta que habrá unas 180.000 muertes para el 1 de octubre.

Los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut anunciaron que sus estados —de los más afectados por el coronavirus al inicio del brote— parecen estar ahora bajo control y ahora piden que los viajeros de estados con altas tasas de infección se pongan en cuarentena durante 14 días a su llegada.

Otros estados, como Carolina del Norte y Florida, están implementando acciones más consistentes como el uso de cubrebocas y otras medidas antivirus.

Al doctor Peter Hotez, experto en enfermedades infecciosas del Baylor College of Medicine en Texas, le preocupa que los estados desperdicien el tiempo que tienen de ventaja para evitar una crisis mayor.

“Seguimos hablando con sutileza, todavía discutiendo si debemos usar máscaras o no, y todavía no entendemos que una vacuna no nos va a rescatar”, dijo.

En todo el mundo, se ha confirmado la infección de más de 9,4 millones con pruebas diagnósticas y casi medio millón han muerto, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, los expertos dicen que las verdaderas cifras son mucho más altos, en parte debido a las pruebas limitadas.