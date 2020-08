Colombia decomisa 8 toneladas de droga, al parecer del ELN

BOGOTÁ (AP) — El comandante de la policía de carreteras de Colombia, general Carlos Rodríguez, reportó el viernes el decomiso de ocho toneladas de marihuana que al parecer iba a ser distribuida en el interior del país. La droga estaba en el interior de dos camiones y se cree que le pertenecía al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Rodriguez señaló a The Associated Press que esta marihuana tipo creepy de alta pureza se decomisó en la madrugada del jueves, pero no fue sino hasta hoy que se dio a conocer la noticia. Según el general, tendría un valor de más de 3 mil millones de pesos (casi un millón de dólares) en el mercado ilegal.

“Este es el mayor decomiso de marihuana de los últimos cinco años", dijo Rodríguez. “Debido a la pandemia del coronavirus habíamos reforzado los controles de seguridad en diferentes zonas del país y los conductores de estos vehículos no respetaron la señal de pare. La violaron y dispararon y luego de una persecución huyeron, dejando los automotores abandonados”.

El alto jefe policial indicó que la operación en la vía entre la población de Villa Rica a la ciudad de Palmira, al occidente del país. En el decomiso se recibió el apoyo de un helicóptero Halcón de la policía y de 40 hombres de unidades especial Jungla.

El comandante de carreteras señaló que en el transcurso del año y en los más de cuatro mes de pandemia se han decomisado 117 toneladas de cocaína y marihuana y se han detenido a centenares de personas.

Debido al decomiso de esta marihuana, se inició de inmediato una investigación y la primera hipótesis es que este cargamento pertenece al ELN.