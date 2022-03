Claves de la invasión rusa a Ucrania en el 9no día de guerra

of

La invasión militar rusa de Ucrania cumplía el viernes su noveno día. Las fuerzas rusas cañonearon la planta de energía nuclear más grande de Europa, provocando un incendio que fue extinguido durante la noche. El organismo de control nuclear de la ONU confirmó el viernes que no hubo indicios de fugas de radiación.

Los rusos también se han apoderado de la ciudad portuaria estratégica de Jersón y el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que la campaña seguirá avanzando para “desmilitarizar” Ucrania, pese a que el día anterior los delegados ucranianos y rusos se reunieron en la vecina Bielorrusia, donde acordaron proporcionar corredores seguros para evacuar a los civiles y entregar ayuda humanitaria.

Personas de toda Ucrania han tomado las armas o han buscado refugio. Más de 1 millón han huido a países vecinos.

Los periodistas de Associated Press en Ucrania y otros países están documentando la actividad militar. A continuación un vistazo a los hechos cruciales que deben conocerse el viernes sobre el conflicto:

PREOCUPACIONES SOBRE LA SEGURIDAD NUCLEAR

En la batalla por el control de la ciudad de Enerhodar, las fuerzas rusas bombardearon la planta nuclear más grande de Europa, provocando un incendio. La planta de Zaporizhzhia proporciona alrededor del 25% de la generación de electricidad de Ucrania.

Los bomberos no pudieron llegar de inmediato al sitio debido al ataque ruso, pero el alcalde de Enerhodar dijo el viernes por la mañana que el fuego ya había sido extinguido. Su oficina le dijo a The Associated Press que la información provino de los bomberos a quienes se les permitió ingresar al sitio durante la noche.

La agencia internacional de energía atómica dijo que el incendio no afectó equipos esenciales. El regulador nuclear de Ucrania no informó de cambios en los niveles de radiación. Dijo que el personal está estudiando el sitio para verificar otros daños y señaló la importancia de mantener la capacidad de enfriar el combustible nuclear.

Finlandia calificó el incidente de “muy aterrador”, mientras que el primer ministro de Noruega lo calificó de una “locura”. El viceprimer ministro británico lo describió como “un cañoneo imprudente”. China expresó preocupación seria.

El Consejo de Seguridad de la ONU programó una reunión abierta de emergencia el viernes sobre el ataque a Zaporizhzhia a pedido de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Irlanda, Noruega y Albania. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) estaba por informar a los miembros del consejo, dijeron diplomáticos.

En otro sitio nuclear, Ucrania informó al OIEA que el personal de la planta de energía nuclear de Chernóbil enfrentaba “presión psicológica y agotamiento moral”. Las fuerzas militares rusas tomaron el control del sitio hace una semana. La planta ha estado filtrando radiactividad desde que se incendió en 1986 en el peor desastre nuclear del mundo.

ATESTIGUADO DIRECTAMENTE O CONFIRMADO POR THE ASSOCIATED PRESS

Las fuerzas rusas tomaron la ciudad sureña de Jersón, un puerto vital del Mar Negro de 280.000 habitantes, la primera ciudad importante en caer desde que comenzó la invasión. Se vieron vehículos blindados rusos en las calles vacías de Jersón, según videos compartidos a la AP por un residente.

Se escucharon cañoneos frecuentes el viernes desde el centro de la capital, Kiev.

Los combates intensos continuaron en las afueras de otro puerto estratégico, Mariúpol, dejando fuera de servicio los sistemas de agua, electricidad y calefacción de la ciudad, así como la mayor parte del servicio telefónico. También se cortaron las entregas de alimentos a la ciudad.

Una cámara de seguridad que transmitió en vivo y que estaba vinculada en la página web de la planta de Zaporizhzhia mostró lo que parecían ser vehículos blindados entrando en el estacionamiento de la instalación e iluminando el edificio el jueves por la noche. La AP también verificó un video grabado por un residente en el área que mostraba objetos brillantes en llamas cayendo en las instalaciones de la planta nuclear.

QUÉ MÁS ESTÁ PASANDO EN EL TERRENO

Las batallas que involucraron ataques aéreos y de artillería continuaron el viernes al noroeste de Kiev y en el noreste, con las ciudades de Járkiv y Ojtirka bajo un asedio fuerte, informó el asesor presidencial ucraniano Oleksiy Arestovich.

Las fuerzas de defensa ucranianas todavía se aferran a la ciudad norteña de Chernihiv y han resistido los intentos rusos para tomar la importante ciudad sureña de Mykolaiv, agregó.

La artillería ucraniana ha estado defendiendo a Odesa de los repetidos intentos de los barcos rusos de disparar contra la ciudad portuaria del Mar Negro, añadió, insistiendo en que no existen amenazas inmediatas para la ciudad.

Un ataque aéreo ruso el jueves también destruyó la planta de energía en Ojtirka, dejando a la ciudad sin calefacción ni electricidad, informó el jefe de la región.

¿CUÁNTOS REFUGIADOS Y VÍCTIMAS?

Naciones Unidas ha dicho que 1 millón de personas han huido de Ucrania desde que comenzó el asalto ruso el 24 de febrero. Esto equivale a más del 2% de la población de Ucrania, aunque algunos de los que están huyendo son ciudadanos de otros países. Unicef dijo el viernes que 500.000 de los que abandonaron Ucrania son niños.

Rusia ha reconocido que cerca de 500 soldados rusos han muerto y que alrededor de 1.600 han resultado heridos. Entre los fallecidos está el mayor general Andrei Sukhovetsky, comandante general de la Séptima División Aerotransportada de Rusia, que tenía experiencia previa en Siria.

Ucrania no ha publicado cifras de bajas para sus fuerzas armadas.

La oficina de derechos humanos de la ONU dice que al menos 227 civiles han muerto y 525 han resultado heridos en Ucrania desde el comienzo de la invasión. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha dicho que más de 2.000 civiles han muerto, aunque es imposible verificar la afirmación.