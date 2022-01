Cientos de desplazados venezolanos se refugian en Colombia

Fernando Vergara/AP

BOGOTÁ (AP) — Cientos de personas, muchas de ellas indígenas, han cruzado la frontera entre Apure en Venezuela y Vichada en Colombia huyendo de la violencia en la frontera que se ha sostenido por varios días y por la que ambos gobiernos han desplegado militares.

“Han cruzado con sus hijos y con los chinchorros (camas colgantes) con mucho miedo. Duermen debajo de los árboles a la orilla de los ríos y otros en el pueblo. No tienen un albergue, están a la intemperie, si llega a llover se van a mojar y enfermar”, dijo el miércoles a The Associated Press Henny Gutiérrez, gobernadora indígena de Puerto Carreño, Vichada.