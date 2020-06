Un monumento de 100 pies al ex vicepresidente y defensor de la esclavitud John C. Calhoun, situado en una plaza céntrica de Charleston, Carolina del Sur, el martes 23 de junio de 2020. Las autoridades locales decidieron retirar la estatua, dentro de una serie de medidas tras las protestas contra el racismo y la violencia policial. (AP Foto/Meg Kinnard) less