Cargos contra policía que agredió a hombre negro en Missouri

Una protesta contra los abusos policiales en Florissant, Missouri, el 7 de junio del 2020. (Christian Gooden/St. Louis Post-Dispatch via AP)

O’FALLON, Missouri, EE.UU. (AP) — Un policía blanco en Missouri que fue captado en video tumbando a un hombre negro con su camioneta y luego agrediéndolo a puñetazos y patadas será procesado por agresión y acción penal armada.

Joshua Smith, del poblado de Florissant, fue despedido el 10 de junio. El suceso captado en video ocurrió el 2 de junio, en medio de protestas en todo Estados Unidos contra la brutalidad policial y la injusticia racial.

“Los policías buenos odiamos este tipo de circunstancias porque dan la impresión de que todos los policías son malos”, expresó el fiscal Tim Lohmar al anunciar el proceso contra Smith.

Aproximadamente un tercio de los 51.000 habitantes de Florissant son de raza negra. El suburbio de San Luis está justo al norte de Ferguson, donde la muerte de otro individuo negro, Michael Brown, a manos de la policía en 2014 engendró el Movimiento Black Lives Matter.

El suceso ocurrió un día después de que cuatro policías de San Luis fueron baleados y un policía de esa ciudad ya retirado, fue asesinado a tiros en medio de una noche violenta. El jefe policial de Florissant, Timothy Fagan, ha dicho que Smith, de 31 años, estaba de patrulla en ese momento debido al estallido social.

Los agentes en ese momento perseguían a un vehículo ocupado por tres hombres porque había sido visto cerca del lugar donde se habían reportado disparos, informó el alcalde de Florissant Tim Lowery. La persecución concluyó en una calle residencial cerca de una población cercana llamada Dellwood.

Lo que ocurrió después fue captado por la cámara instalada en el visor de una puerta residencial y publicado en línea por la emisora Real STL News.

Los abogados del individuo de 20 años de edad que fue golpeado por el policía difundieron el martes otro video, más de cerca y desde un ángulo distinto. Se ve un vehículo frenando lentamente en una calle residencial y de él salen a toda prisa dos hombres desde el asiento delantero. Un tercer individuo sale del asiento trasero poco después.

La camioneta policial aparece desde atrás, atraviesa el jardín de la vivienda y tumba al piso al tercer individuo, quien grita de dolor. Un agente sale de la patrulla y parece golpear y patear al hombre que grita una y otra vez “¡OK, OK, OK! ¡Yo no tengo nada!”

“El segundo video demuestra claramente que el policía usó su patrulla intencionalmente como arma, para tumbarlo”, declaró el abogado, Jerryl T. Christmas.

“Es algo difícil de ver y de escuchar debido a la manera como está gritando de dolor”, añadió.

El abogado de Smith, Scott Rosenblum, ha dicho que se trató de un accidente. El miércoles no respondió a una solicitud de comentarios.