Brasil: Se eleva a 24 número de muertos tras fuertes lluvias

FRANCO DA ROCHA, Brasil (AP) — El número de muertos por los desprendimientos de tierra y las inundaciones que causaron las fuertes lluvias en el estado brasileño de Sao Paulo ascendió a 24 el lunes, mientras los bomberos continúan recuperando cadáveres del lodo.

Fuertes lluvias azotaron al estado más poblado de Brasil durante el fin de semana y miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. La cifra de muertos ascendía a 19 al final del domingo, según un comunicado de la autoridad de defensa civil.

“Estoy buscando a mi sobrino, a su esposa y a un niño de 2 años”, dijo Cicero Pereira, de 54 años, a The Associated Press en una de las zonas afectadas en la ciudad de Franco da Rocha. “Dicen que los cuerpos siguen bajo el lodo, pero hasta ahora no han podido recuperarlos”.

Nelito Santos Bonfim, un residente de 69 años, dijo a AP que apenas escapó con vida.

“Cuando empecé a correr, los escombros me cayeron encima”, dijo Bonfim. ” Me lastimé, pero encontré un hueco y, gracias a Dios, pude escapar. Pero mi padre sigue allí”.

Las fuertes tormentas causaron afectaciones en 27 ciudades y en Franco da Rocha se registró el mayor número de decesos. El gobernador João Doria sobrevoló en helicóptero las zonas dañadas el domingo y anunció el equivalente a 2,8 millones de dólares en ayuda financiera para las localidades afectadas.

El coordinador de los bomberos que trabajan en la recuperación de cuerpos, Alessandro Lima de Freitas, actualizó su lista de desaparecidos en Franco da Rocha. Dijo a los periodistas que la concentración de lluvia fue mucho más fuerte de lo que los lugareños están acostumbrados.

Las fuertes lluvias han azotado al sureste de Brasil desde principios del año y hace unos días se registraron 19 fallecimientos en el estado de Minas Gerais.