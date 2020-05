Brasil: Bolsonaro niega proteger a familiares de pesquisas

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro sostiene a una pequeña mientras le ayuda a cubrirse la mano con la manga para protegerse del frío al inicio de una ceremonia fuera del palacio de Alvorada, la residencia presidencial en Brasilia, el martes 12 de mayo de 2020. (AP Foto/Eraldo Peres) less El presidente de Brasil Jair Bolsonaro sostiene a una pequeña mientras le ayuda a cubrirse la mano con la manga para protegerse del frío al inicio de una ceremonia fuera del palacio de Alvorada, la residencia ... more Photo: Eraldo Peres, AP Photo: Eraldo Peres, AP Image 1 of / 1 Caption Close Brasil: Bolsonaro niega proteger a familiares de pesquisas 1 / 1 Back to Gallery

SAO PAULO (AP) — El presidente de Brasil Jair Bolsonaro negó el martes que haya intentado proteger a sus familiares y amigos de pesquisas de la policía federal durante una reunión de gabinete realizada el mes pasado y que quedó grabada en video.

Horas antes de que Bolsonaro negara las acusaciones, investigadores de la fiscalía, abogados y funcionarios del gobierno revisaron la cinta de la reunión de dos horas.

Una de las personas que vio el video que fue analizado por las autoridades que investigan la reunión de gabinete dijo que Bolsonaro no hizo una admisión “directa, con una oración directa y hermosa, pero lo dijo”. La persona habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a revelar detalles del video.

La existencia del video se dio a conocer después que el exministro de Justicia Sérgio Moro acusó el mes pasado a Bolsonaro de intentar interferir con las investigaciones de la policía federal en Río de Janeiro, durante esa misma reunión de gabinete. Bolsonaro, sus familiares y amigos tienen varios intereses comerciales en Río.

Moro, a quien muchos brasileños consideran como un héroe en el combate a la corrupción, dijo a los investigadores que, durante la reunión, Bolsonaro amenazó con despedirlo si no hacía cambios en los mandos de la policía federal y en su división en Río de Janeiro.

Esto es importante porque Bolsonaro intenta evadir acusaciones de irregularidades que podrían resultar en una suspensión del cargo para enfrentar un juicio ante la Corte Suprema o en un proceso de destitución en el Congreso.

La expresidenta Dilma Rousseff, firme adversaria de Bolsonaro, fue destituida del cargo en 2016. El mandatario, quien ha perdido apoyo en el Congreso en los últimos meses, insiste en que no tendrá un destino similar.

Según reportes de TV Globo y el diario Estado de S. Paulo, en los que citan a investigadores que hablaron bajo condición de anonimato, Bolsonaro fue claro al ordenar cambios radicales en la cúpula de la policía federal.

En declaraciones ante la prensa después del análisis del video, Bolsonaro señaló que su intención nunca fue la de insinuar que planeaba interferir en las investigaciones policiacas ,sino que le preocupaba la seguridad de sus familiares en Río. Bolsonaro fue apuñalado durante un acto de campaña en 2018.

“La seguridad de mi familia es una cosa. No estoy y nunca he estado preocupado sobre la policía federal”, comentó Bolsonaro. “La policía federal nunca investigó a algún miembro de mi familia, eso no existe en ese video”.

Añadió que la cinta de la reunión debió ser destruida y acusó a la prensa de estar “mal informada” sobre el encuentro.

Después de que Moro presentó su renuncia, Bolsonaro reemplazó al director de la policía federal y al jefe de la división en Río de Janeiro. A pesar de la pandemia del coronavirus, algunos simpatizantes del mandatario han realizado protestas al aire libre en contra de los jueces del Supremo Tribunal Federal y del exministro de Justicia durante las pesquisas.