Bielorrusia: Quinta semana de protestas contra Lukashenko

Una mujer está parada junto a un alambre de púas frente a la policía en el Palacio de la Independencia, la residencia del presidente Alexander Lukashenko, durante una manifestación en Minsk, Bielorrusia, el domingo 6 de septiembre de 2020. (AP Foto/TUT.by) less Una mujer está parada junto a un alambre de púas frente a la policía en el Palacio de la Independencia, la residencia del presidente Alexander Lukashenko, durante una manifestación en Minsk, Bielorrusia, el ... more Photo: AP Photo: AP Image 1 of / 1 Caption Close Bielorrusia: Quinta semana de protestas contra Lukashenko 1 / 1 Back to Gallery

MINSK, Bielorrusia (AP) — Decenas de miles de personas marcharon el domingo cerca de la residencia presidencial en la capital de Bielorrusia para exigir la renuncia del presidente Alexander Lukashenko al iniciar la quinta semana de movilizaciones contra el mandatario.

También hubo protestas en otras ciudades grandes del país, dijo la vocera del Ministerio del Interior Olga Chemodanova. No se reportó de momento el tamaño de esas protestas, pero Ales Bialiatski, director de la organización de derechos humanos Viasna, dijo que más de 100.000 personas participaron en la manifestación en la capital Minsk.

Las protestas, cuyo tamaño y duración no tienen precedentes en Bielorrusia, comenzaron tras las elecciones del 9 de agosto donde Lukashenko ganó un sexto mandato con 80% de apoyo. Los manifestantes afirman que los resultados fueron alterados y algunos le han explicado a periodistas de The Associated Press exactamente cómo se llevó a cabo el fraude en sus distritos.

Lukashenko gobierna el país con mano dura desde 1994 y regularmente reprime el disentimiento y la libertad de prensa.

La policía tomó medidas violentas contra los manifestantes en los primeros días de protestas, arrestando a unas 7.000 personas y golpeando a centenares. Aunque en menor medida, continúan las detenciones; Viasna reportó que varias personas fueron arrestadas en Minsk y en la ciudad de Grodno el domingo.

La policía dijo que militares bloquearon el centro de Minsk el domingo, pero los manifestantes marcharon en los alrededores del Palacio de la Independencia, la residencia presidencial a 3 kilómetros (2 millas) del centro de la capital. La zona del palacio era resguardada por policías antimotines y cañones de agua.