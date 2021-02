CANBERRA, Australia (AP) — Australia se dispone a implementar una nueva ley que obliga a Google y Facebook a pagar por noticias, aunque el arquitecto de la medida asegura que se llevará tiempo para que los gigantes tecnológicos concreten acuerdos con medios de comunicación.

El Parlamento aprobó el jueves las enmiendas finales del llamado Código de Negociación de Medios Noticiosos que el tesorero Josh Frydenberg y el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, acordaron el martes.

A cambio de las modificaciones, Facebook accedió a levantar una prohibición para que los australianos accedan a noticias en la plataforma y las compartan.

Rod Sims, regulador de competencias que redactó el código, dijo que le complacía que la ley atienda el desequilibrio en el mercado entre los medios noticiosos impresos australianos y los dos gigantes de internet.

“Todas las señales son positivas”, declaró Sims.

“El objetivo del código es atender el poder de mercado con el que evidentemente cuentan Google y Facebook. Google y Facebook necesitan de los medios, pero no necesitan a algún medio de comunicación en particular, y eso significaba que las empresas de medios no podían hacer acuerdos comerciales”, añadió el presidente de la Comisión Australiana de Competencia y del Consumidor.

El Parlamento ya había aprobado el resto de la ley, por lo que puede implementarse.

Google ya cerró acuerdos con los principales medios noticiosos de Australia en las últimas semanas, incluyendo News Corp. y Seven West Media.

Frydenberg expresó su satisfacción con el progreso mostrado por Google y más recientemente por Facebook de concretar acuerdos comerciales con los medios de comunicación australianos.

Pero Country Press Australia, que representa a 161 diarios regionales en todo el país, ha expresado su preocupación de que pequeñas publicaciones que circulan fuera de las grandes ciudades pudieran quedar marginadas.

Sims señaló que no le sorprende que las plataformas hayan cerrado primero sus acuerdos con las compañías de las grandes ciudades.

“No veo una razón por la que alguien deba dudar de que esto beneficiará a todo el periodismo”, indicó Sims.

“Hay cosas que toman tiempo. Google y Facebook no tienen recursos ilimitados para ir a negociar con todos. Creo que esto llevará tiempo desarrollarse", añadió.

Chris Moos, profesor de la facultad de negocios de la Universidad Oxford, señaló que las enmiendas más recientes significan “una pequeña victoria” para Zuckerberg.

Moos dijo que la medida probablemente derivará en pequeños pagos para la mayoría de los medios australianos. Pero Facebook podría bloquear nuevamente la publicación de noticias australianas si las negociaciones se vienen abajo.