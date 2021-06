TEHERÁN, Irán (AP) — El barco más grande de la armada iraní ardió y más tarde se hundió el miércoles en el Golfo de Omán bajo circunstancias que no estaban claras, según agencias de noticias semioficiales iraníes.

Los esfuerzos por salvar al barco de apoyo Kharg fracasaron, según las agencias de noticias Fars y Tasnim. El buque llevaba el nombre de la isla que sirve como principal terminal de petróleo a Irán.

El incendio comenzó en torno a las 2:25 de la madrugada y los bomberos trataron de contenerlo, según la televisora estatal. El barco se hundió cerca del puerto iraní de Jask, unos 1.270 kilómetros (790 millas) al sureste de Teherán, en el Golfo de Omán y cerca del Estrecho de Ormuz, que da acceso al Golfo Pérsico.

Imágenes que circulaban en medios sociales mostraban a marineros con chalecos salvavidas evacuando el barco con llamas a su espalda. Las agencias semioficiales y la televisora estatal se refirieron al Kharg como un “buque escuela”.

Imágenes por satélite de Planet Labs Inc. analizadas por The Associated Press mostraban al Kharg al oeste de Jask el martes. Satélites de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) que detectan incendios desde el espacio identificaron un fuego en el lugar poco antes de la hora reportada por Fars.

El Kharg era uno de los pocos barcos de la armada iraní capaz de suministrar combustible a otros barcos en el mar. También podía izar mercancías pesadas y servir de plataforma de despegue para helicópteros.

El barco, construido en Gran Bretaña y botado en 1977, entró en servicio en la marina iraní en 1984 tras largas negociaciones que siguieron a la Revolución Islámica iraní.

Las autoridades iraníes no mencionaron el origen dle incendio en el Kharg. Sin embargo, el suceso se produjo tras una serie de misteriosas explosiones en barcos en el Golfo de Omán, que comenzaron en 2019. La marina de Estados Unidos acusó más tarde a Irán de atacar los barcos con minas lapa, unos explosivos con temporizador normalmente colocados por buzos en el casco de un barco.

Irán niega haber atacado los barcos, aunque imágenes difundidas por la marina estadounidense mostraban a miembros de la Guardia Revolucionaria retirando una mina sin estallar de un barco. Los incidentes se produjeron en medio de tensiones entre Washington y Teherán después de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirase unilateralmente a su país del acuerdo nuclear de Irán con potencias internacionales.

El hundimiento es un nuevo desastre naval para Irán. Durante unas maniobras militares iraníes en 2020, un misil destruyó por error un buque de la marina cerca del puerto de Jask, un incidente con 19 marineros muertos y 15 heridos. En 2018, un destructor de la armada iraní se hundió en el Mar Caspio.

___

Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos.