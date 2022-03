Academia de Artes y Letras premia a Anna Deavere Smith

Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP

La actriz, dramaturga y educadora Anna Deavere Smith, la dramaturga Adrienne Kennedy y el autor y ensayista Phillip Lopate se encuentran entre los ganadores de los premios a la trayectoria de la Academia Estadounidense de Artes y Letras.

Lopate, de 78 años, ganó el Premio Christopher Lightfoot Walker de 100.000 dólares por sus contribuciones a la literatura estadounidense. Sus libros incluyen las colecciones de ensayos “Bachelorhood” y “Against Joie de Vivre” y las novelas “Confessions of Summer” y “The Rug Merchant”. También ha editado antologías como “Writing New York” y “The Art of the Personal Essay”.