APEC pide poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania

BANGKOK (AP) — Los mandatarios de las naciones que conforman el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) pidieron el fin de la guerra de Rusia en Ucrania y se comprometieron a dirigir las economías de la región hacia un crecimiento sostenible al concluir las reuniones de la cumbre el sábado.

El anfitrión Tailandia dio un golpe diplomático al conseguir salvar las divisiones entre los 21 miembros del APEC señalando que la mayoría habían condenado la guerra. Rusia es un miembro del foro, al igual que China, que generalmente ha evitado criticar a Moscú.

La declaración emitida por los mandatarios de los países del APEC reconoce la existencia de diferentes puntos de vista sobre la guerra y afirmaba que el foro, dedicado en gran medida a promover el comercio y el estrechamiento de los lazos económicos, no era un lugar para resolver este tipo de conflictos.

Pero señaló que la guerra y otras cuestiones de seguridad pueden “tener consecuencias significativas para la economía mundial”.

Añadió que la mayoría de los miembros habían condenado enérgicamente la guerra en Ucrania y subrayó que está causando un inmenso sufrimiento humano y empeorando la inflación, los problemas de la cadena de suministro, la inseguridad alimentaria y los riesgos financieros.

La declaración era similar a una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2 de marzo que “deplora en los términos más enérgicos la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania y exige su retirada completa e incondicional del territorio de Ucrania”.

En otros acontecimientos del sábado, un funcionario de la Casa Blanca dijo que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, intercambió breves comentarios con el presidente chino, Xi Jinping, antes de que comenzara la última reunión de la APEC, pidiendo que ambas partes mantuvieran abiertas las líneas de comunicación.

El funcionario dijo que Harris y Xi intercambiaron algunos comentarios mientras se dirigían a una reunión privada.

Añadió que Harris repitió el comentario que el presidente Joe Biden le hizo a Xi en una reunión entre los dos mandatarios hace unos días de que China y Estados Unidos deben mantener abiertas las vías de comunicación para “gestionar responsablemente la competencia entre nuestros países”.

El funcionario habló bajo condición de anonimato para poder discutir lo ocurrido con los medios de comunicación.

___

Los periodistas de The Associated Press Grant Peck, Chalida Ekvitthayavechnukul, Tian McLeod Ji, David Rising, Chisato Tanaka, Jerry Harmer and Tassanee Vejpongsa contribuyeron a este despacho.