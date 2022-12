TAIPEI, Taiwán (AP) — Hace un año, Chiang Yi-Shu, de 65 años, no sabía nada sobre las computadoras. Ahora acaba de disputar su primer torneo de League of Legends.

Chiang es una de las jugadoras en el equipo Hungkuang Evergreen Gaming que se fundó a mediados de año. El escuadrón, cuyos integrantes tienen entre 62 y 69 años, fue creado por Huang Jianji, director del departamento de desarrollo de juegos multimedia y aplicaciones de la Universidad Hungkuang.

“Sinceramente, sabía muy poco de computadoras. Nunca pensé en aprender al respecto, porque prefiero las interacciones con personas”, dijo Chiang. “Pero cuando empecé a jugar, me di cuenta de que era bueno para el cerebro. Y especialmente el uso de las manos, necesitas destreza”.

Chiang ha estado practicando en casa y en la universidad cuando tiene tiempo. Juega unas cinco horas a la semana, según su entrenadora Ego Hsu. Aunque vive en la Ciudad Nueva Taipei, se trasladaba a la universidad en Taichung, a una hora de distancia en tren bala, una vez por semana para prepararse rumbo al torneo del sábado.

Existe una diferencia en cómo ven el juego. Los jugadores de edad avanzada, dijo Hsu, no se enfocan tanto en matar al enemigo, que es el principal objetivo de juegos como League of Legends.

“Así que cuando juegan, hago que se diviertan en lugar de matar a sus personajes todo el tiempo. Pienso que matar al personaje todo el tiempo les causaría depresión. Si les matan rápido a su personaje, es culpa mía por no haberles enseñado bien”, añadió.

Aunque el equipo perdió en el torneo del sábado, el simple hecho de que Chiang y sus compañeros participaran fue una oportunidad para aprender algo nuevo y dejar atrás su ignorancia inicial sobre la tecnología.

“No es arduo, pero uno debe tener la determinación para hacerlo, pensar: 'No quiero perder, ya he vivido bastante tiempo y no debo dejar que esto me gane", dijo . “Y yo me sobrepuse”.