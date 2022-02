of

WASHINGTON (AP) — En las primeras horas del ataque ruso a Ucrania, docenas de misiles balísticos alcanzaron blancos en su mayoría militares en todo el país, pero hubo pocos indicios de soldados rusos que cruzaran la frontera o del desembarco de infantería naval en las costas ucranianas.

Entonces, ¿se trataba de una invasión o más bien de algo menor? La ambigüedad no duró mucho.

Las tropas terrestres rusas se apoderaron pronto de la planta nuclear de Chernóbil, al norte de Kiev, la capital, y se vio a otras tropas rusas dirigiéndose hacia Járkiv, la segunda ciudad más grande del país, al este. Funcionarios del Pentágono declararon el jueves que se trata de la primera fase de una guerra rusa cuyo objetivo final parece ser la “decapitación” del gobierno ucraniano, es decir, el derrocamiento de sus líderes elegidos.

Dos días antes, el presidente estadounidense Joe Biden declaró que se trataba del “comienzo de una invasión rusa a Ucrania” cuando las fuerzas rusas empezaron a adentrarse en las regiones separatistas del este del país. El jueves utilizó otros términos al anunciar una nueva serie de sanciones económicas contra Moscú. Lo calificó de “asalto brutal”, y dijo: “Este es un ataque premeditado”.

“Putin eligió esta guerra”, manifestó Biden, y Estados Unidos y otros países contraatacarán con medios no militares. Anunció sanciones impuestas por Washington a bancos rusos, oligarcas y sectores de alta tecnología. Las sanciones estadounidenses y de otros países son la principal herramienta de Occidente para castigar a Putin; a no ser que extienda la guerra a territorio de la OTAN, Estados Unidos y sus aliados no participarán en los combates.

¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO SOBRE EL TERRENO EN UCRANIA?

La magnitud de la invasión rusa aún no está clara. Como se esperaba, Putin utilizó una combinación letal de ataques, incluyendo misiles, artillería y ciberataques, ofensivas aéreas y por otros medios para tratar de interrumpir la capacidad de los mandos ucranianos de dirigir una defensa cohesionada. Parecía que estaba preparando el terreno para intensificar el ataque.

Al anunciar su “operación militar especial”, Putin dijo que su objetivo era “desmilitarizar” Ucrania, un eufemismo para referirse a la destrucción de sus fuerzas armadas. Todavía está por verse si eso implica hacerse con el control de todo el país, además de Kiev.

Las fuerzas ucranianas estaban defendiéndose, pero la magnitud y la eficacia de sus defensas era difícil de evaluar en estas primeras etapas.

¿SE TRATA DE UNA INVASIÓN?

Incluso después de que los funcionarios estadounidenses comenzaran a denominar esta situación como una invasión, organizaciones noticiosas, incluida The Associated Press, vacilaron en hacerlo hasta que pudieron confirmar que a la ola inicial de ataques aéreos le siguió la entrada de fuerzas terrestres en territorio ucraniano.

En sus declaraciones del jueves desde la Casa Blanca, Biden dijo que no hay duda de que Putin llevaba tiempo planeando la invasión.

“Vladimir Putin ha estado planeando esto durante meses, como hemos venido diciendo todo el tiempo”, dijo Biden. "Trasladó más de 175.000 soldados y equipo militar a posiciones a lo largo de la frontera ucraniana. Envió suministros de sangre a posiciones (de las tropas) y erigió hospitales de campaña, lo que dice todo lo que uno necesita saber acerca de sus intenciones desde el principio".

Mary Ellen O’Connell, profesora de derecho en Notre Dame y experta en derecho internacional y el uso de la fuerza, señala que cualquier cruce de una frontera nacional con fuerzas militares es ilegal, incluso si se le aplica una denominación distinta a la de una invasión. El jueves calificó la invasión de Putin como “la más grave violación del derecho internacional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”.

"Él y su cúpula son responsables penalmente de las muertes y la destrucción que están ocurriendo en un momento en que Ucrania intenta defender su existencia misma como Estado independiente”, dijo O’Connell. “Otros Estados del mundo tienen ciertas obligaciones de apoyar a Ucrania y al estado de derecho. No hay obligación de unirse a Ucrania en la lucha contra Rusia. Hay una obligación de hacer todo salvo ese paso".

¿QUÉ HARÁ WASHINGTON AHORA?

Tras declarar públicamente que Rusia ha vuelto a invadir Ucrania, luego de que se apoderó de la península de Crimea en 2014, la pregunta es qué tan lejos irá Biden en su respuesta. El mandatario dejó claro que no enviaría tropas estadounidenses a Ucrania, pero el jueves ordenó el despliegue de más soldados de Estados Unidos en Europa. El Pentágono informó que el mandatario aprobó el envío de aproximadamente 7.000 tropas adicionales, compuestas por una brigada de fuerzas blindadas del Ejército y efectivos de apoyo. Se desplegarán en Alemania, señaló el Pentágono, para tranquilizar a los aliados de la OTAN, disuadir la agresión rusa y “estar preparados para apoyar una serie de requerimientos en la región”.

La reacción mundial contra la invasión de Ucrania por parte de Putin ha sido rápida, con poca polémica sobre su legalidad.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó la invasión como un ataque no provocado e injustificado contra Ucrania.

“Ahora tenemos guerra en Europa, a una escala y de un tipo que creíamos pertenecían a la historia”, dijo.

¿LAS TROPAS RUSAS SE LIMITARÁN A INVADIR UCRANIA?

Putin no ha dado ningún indicio de que pretenda iniciar una guerra en territorio de la OTAN, pero las naciones aliadas siguen preocupadas. Es por eso que el gobierno de Biden envió este mes tropas adicionales a Polonia y estableció un cuartel general militar más sólido en Alemania, además de desplazar 1.000 soldados de territorio alemán a Rumanía y enviar aviones de combate a otros países de Europa del Este.

Biden anunció que participará en una conferencia virtual el viernes con los jefes de otros gobiernos de la OTAN para evaluar la guerra en Ucrania y coordinar una estrategia para responder a la crisis, la cual incluye un posible torrente de refugiados.

“Estados Unidos defenderá cada pulgada del territorio de la OTAN con toda la fuerza del poder estadounidense”, declaró.