35 detenidos en protesta contra centro policial en Atlanta

ATLANTA (AP) — Treinta y cinco personas fueron detenidas por lanzar botellas incendiarias y piedras a policías en una violenta protesta frente a un centro de entrenamiento policial en Atlanta, donde protestas anteriores causaron la muerte de un manifestante, informaron autoridades.

El jefe policial de Atlanta, Darin Schierbaum, dijo en conferencia de prensa a la medianoche que varios equipos de construcción fueron incendiados el domingo en el Centro de Entrenamiento para la Seguridad Pública en el condado DeKalb.

Videos de vigilancia difundidos por la policía muestran equipos en llamas en la instalación medio construida que los oponentes llaman “Cop City”. Fue uno de varios equipos destruidos, señaló la policía.

Los manifestantes, vestidos todos de negro, lanzaron piedras, ladrillos, cocteles Molotov y cohetillos contra la policía el domingo en el lugar, añadió la fuerza pública.

Otras agencias policiales acudieron a ayudar a los uniformados, y ningún agente resultó lastimado, afirmó Schierbaum. Añadió que los policías usaron métodos no letales para dispersar a los manifestantes y detener a los involucrados.

“Este fue un ataque sumamente violento”, dijo Schierbaum. “No se trataba del centro de entrenamiento policial, sino de crear anarquía… y estamos encarando eso rápidamente”.

El gobernador de Georgia Brian Kemp indicó que los involucrados “optaron por la destrucción y el vandalismo en lugar de la protesta legítima, mostrando una vez más las intenciones radicales detrás de sus acciones”.

“Como he dicho en otras oportunidades, el terrorismo doméstico NO será tolerado en este estado”, dijo Kemp en un comunicado el lunes.

“No descansaremos hasta que quienes usen la violencia y la intimidación para fines extremistas sean llevados a justicia”, añadió.

De momento no han sido publicados los nombres de los detenidos ni los cargos que enfrentan, reportó el diario The Atlanta Journal-Constitution. Pero Schierbaum dijo que muchos de ellos no eran de la zona de Atlanta.