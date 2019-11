Vicegobernadora de Florida finaliza misión en Colombia

TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — La vicegobernadora de Florida, Jeanette Nunez, finalizó el miércoles una misión comercial en Colombia al frente de una delegación que incluyó a representantes de 19 empresas locales interesadas en emprender o ampliar intercambios con el país sudamericano.

La visita se redujo un día debido a que los controladores de tráfico aéreo en Colombia amenazaron con ir el jueves a huelga, aunque Nunez señaló que la misión fue productiva y las compañías ya dan seguimiento a los contactos establecidos durante sus tres días de estancia en el país.

“Trajimos 19 compañías, de todos los ámbitos, desde dispositivos médicos hasta materiales para techumbres, productos farmacéuticos, cosméticos, espaciales y aeronáuticos, de todo. Hubo una amplia gama de industrias”, declaró Nunez en entrevista telefónica con The Associated Press. “De las 19 (empresas), 17 jamás habían hecho negocios en Colombia, un territorio nuevo para ellas. Es una nueva oportunidad para que ingresen a un mercado en el que no participaban”.

Se trata de la segunda misión comercial del poder ejecutivo estatal desde que el gobernador republicano Ron DeSantis asumió el cargo en enero. DeSantis y Nunez encabezaron una delegación más numerosa que visitó Israel.

El hecho de que DeSantis le encargara a Nunez encabezar la misión es otro indicio de que le está otorgando mayores responsabilidades en contraste con las asignadas por su predecesor, el hoy senador federal republicano Rick Scott, a dos vicegobernadores durante sus ocho años al frente del estado.

DeSantis también solicitó a Nunez supervisar el Departamento de Salud del estado y presidir Space Florida, la agencia estatal de fomento a la industria espacial, entre otras responsabilidades.

“He logrado aventurarme en áreas y tener una presencia más amplia. Esto es positivo para él, cuando se tiene una vicegobernadora dispuesta a hacer el trabajo y a encabezar una delegación como ésta”, señaló Nunez. “Él tiene la firme creencia de que la rama ejecutiva debe notarse”.

En general, Nunez dijo que Florida representa 24% del comercio de Estados Unidos con Colombia, y el estado intenta seguir avanzando con esa relación. Si bien el sur de Florida cuenta con fuertes vínculos culturales y comerciales con América Latina, la delegación incluyó a representantes de empresas del norte de Florida, Jacksonville, St. Augustine y la zona de Tampa Bay, según Nunez.

Colombia tiene mayor estabilidad política y económica que algunos de sus vecinos, agregó.

“Desde ese punto de vista, Colombia es muy atractiva para muchas de estas compañías que son nuevas para ese mercado”, apuntó Nunez.