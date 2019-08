Un ‘loco’ colombiano gana los 400 metros en Lima

LIMA (AP) — Bromea que es un “Loco” cuando corre la prueba de los 400 metros del atletismo y que le gusta hacer sufrir a sus seguidores. Con esto último hace referencia a que suele arrancar frío y luego cerrar de manera endemoniada.

Y eso fue lo que hizo precisamente Anthony Zambrano el jueves, al imponerse en la final de esa competencia de los Juegos Panamericanos, para llevarse la medalla de oro. El colombiano cumplió la prueba con un tiempo de 44.83 segundos, superando al jamaiquino Denvo Gaye que se llevó la plata al cronometrar 44.94 y al estadounidense Justin Robinson que atrapó el bronce con registro de 45.07.

Zambrano, de 21 años, dijo que su prueba del día anterior para acceder a la final había sido mala, algo que atribuyó a las bajas temperaturas del invierno de Lima (con no más de 15 grados Celsius y alta humedad).

“El frío me atacó pero hoy estuvo más caliente y di lo mejor de mí”, destacó. “Tengo para dar mejores cosas”.

“No soy loco para la gente, pero soy loco para la prueba y me gusta poner a sufrir a la gente”, señaló. “Lo nuestro es rematar, es lo que me gusta. Si llego con el grupo hasta los 100, de allí para allá es lo mío. Saco fuerza no sé de dónde, pero remato muy duro”.

“Me siento feliz primero que todo... cumpliéndole el sueño a Colombia y buscando el futuro mío”, agregó.

En esa prueba el compañero de Zambrano, Jhon Perlaza, cruzó sexto.

“Le dije que no se pusiera triste porque él es de los míos. Lo bueno era que tenía que quedar en Colombia (el oro). Se lastimó un poco”, comentó el triunfador.

Zambrano también tenía a una persona especial para dedicarle el triunfo: su madre, que está de cumpleaños el lunes.

“Ella es feliz verme competir”, afirmó. “Imagino que tiene que estar llorando de la felicidad porque le dije que iba a ganar una medalla de oro”.

Zambrano puede sumar un podio más en el atletismo, en la final el relevo 4x400 hombres, que se correrá el sábado.