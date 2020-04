Se aplazan estrenos cinematográficos de “Wicked” y “Minions”

LOS ÁNGELES (AP) — Desde encontrar maneras para ayudar a otros a lidiar con el aislamiento hasta la cancelación de eventos, la industria del espectáculo está reaccionando a la pandemia del coronavirus de diferentes maneras. La mayoría de la gente se recupera del COVID-19, pero el nuevo coronavirus puede ocasionar síntomas graves en personas mayores o con enfermedades preexistentes.

SE POSTERGAN “WICKED” Y OTROS ESTRENOS

Los fans de “Wicked” tendrán que seguir esperando para ver la adaptación cinematográfica de Stephen Daldry del popular musical de Broadway. Universal Pictures anunció el miércoles más cambios a su agenda de estrenos por la pandemia, y “Wicked” quedó de momento completamente fuera del calendario.

El estudio dijo que “Minions: The Rise of Gru”, que no pudo terminarse para su planificado estreno de verado debido al virus, se postergó un año hasta julio de 2021. "Sing 2" ahora saldrá en la fecha original de “Wicked”, el 22 de diciembre del 2021.

Los estudios de Hollywood han estado revisando sus planes de negocios en medio de la crisis sanitaria, que ha cerrado cines en todo el país y detenido producciones de manera indefinida. La temporada de verano ya había sido golpeada con la reciente postergación de “Wonder Woman 1984” (“Mujer Maravilla 1984”), “F9” y “Ghostbusters: Afterlife" (“Ghostbusters: El legado”). Entre las cintas que retiradas está “In the Heights” (“En el barrio”) de Lin-Manuel Miranda, “Black Widow” (“Viuda Negra”) de Marvel y “Greyhound”, un drama sobre la Segunda Guerra Mundial protagonizado por Tom Hanks.

Universal dice que reinsertará “Wicked” a su calendario más adelante.

DOLLY DONA, LEE LIBROS PARA NIÑOS

Dolly Parton, ícono de la música country, está haciendo un importante aporte para ayudar a financiar la investigación del coronavirus mientras lee libros para niños encerrados en sus casas.

La cantante, actriz y filántropa tuiteó el miércoles que está donando un millón de dólares al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, para la investigación del virus.

Adicionalmente, está trabajando con su fundación benéfica The Imagination Library para leer libros infantiles en YouTube todos los jueves a las 7 p.m. hora del este durante 10 semanas. The Imagination Library envía libros por correo a niños en todo Estados Unidos de manera gratuita.

___

Las periodistas de AP Lindsey Bahr y Kristin M. Hall contribuyeron a este despacho.