Repartidor de Amazon roba paquete; la empresa no coopera

DAVENPORT, Florida, EE.UU. (AP) — La policía de Florida informó que atrapó a un repartidor de Amazon robando el paquete de un cliente, pero la compañía no cooperó en la investigación alegando que para ello era necesario un citatorio, informó el jueves el Departamento de Policía del condado Polk.

José Campos, de 27 años, fue arrestado después de que los detectives rastrearan el vehículo que conducía gracias a un video de la asociación de propietarios de vivienda y otro de la residencia en Davenport, Florida, de donde fue robado el paquete, agregó la policía.

Los detectives inicialmente contactaron a Amazon y su centro de logística, pero les dijeron que necesitaban un citatorio para que la compañía ayudara, afrmó el departamento.

Un gerente de prevención de pérdidas dijo a los detectives que Amazon no cooperaría con los agentes ni identificaría al repartidor al menos que el departamento policial entregara un citatorio para sus registros en su sede corporativa en Delaware, según un comunicado del departamento.

Nadie respondido de momento a un correo electrónico enviado a Amazon en busca de comentarios.

“Ya no me sorprendo con cualquier cosa, pero esta falta de cooperación de Amazon me deja pasmado”, dijo el jefe de policía Grady Judd. “Simplemente es irresponsable de su parte”.

No había registros en línea de Campos, así que se desconoce si tiene un abogado. Enfrenta cargos de robo en una vivienda desocupada. Fue liberado tras pagar una fianza.

Un video de vigilancia muestra que Campos llega caminando a la casa, toma una fotografía de confirmación del paquete y luego se lleva el paquete, afirmaron los detectives.