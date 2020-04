Razones del desabasto de papel higiénico ante la pandemia

¿Qué relación hay entre el papel higiénico y esta pandemia?

Ninguna.

Aun así, millones de personas han entrado en pánico sobre sus provisiones en el hogar. Los estantes han sido vaciados. En Amazon por lo general aparece agotado. Y en las redes sociales abundan las bromas y peticiones de un rollo o dos.

La buena noticia: empieza a retornar la calma, al menos en Estados Unidos, después de las compras de pánico de mediados de marzo. Pero todavía no queda claro cuándo _si es que ocurre_ los hábitos de compra volverán a la normalidad.

A continuación ofrecemos todo lo que se necesita saber sobre el papel higiénico durante una pandemia:

___

¿POR QUÉ ESCASEA EL PAPEL HIGIÉNICO?

Una razón es que la gente acude en hordas. Algunos almacenaron en grandes cantidades el mes pasado antes que las autoridades municipales y estatales establecieran medidas de confinamiento. Es una reacción normal en tiempos de crisis, cuando los consumidores necesitan tener la sensación de control y seguridad, de acuerdo con David Garfield, un líder global de prácticas de consumo de productos en AlixPartners, una firma de consultoría.

NCSolutions, una firma de datos y consultoría, señaló que las ventas de papel higiénico en línea y en tiendas de Estados Unidos aumentó 51% entre el 24 de febrero y el 10 de marzo, cuando los consumidores empezaron a preocuparse por el creciente números de casos de COVID-19. Pero las ventas se dispararon a un enorme 845% el 11 y 12 de marzo al momento en que los estados anunciaron sus medidas de cierre.

___

¿QUÉ OTRAS RAZONES HAY PARA LA ESCASEZ?

El papel higiénico fluye de las fábricas de papel a las tiendas minoristas a través de una ajustada y eficiente cadena de suministro. El papel higiénico es abultado y no muy rentable, por lo que los minoristas no suelen tener mucho inventario disponible; sólo reciben los envíos frecuentes y reabastecen sus estantes.

“Uno nunca lo nota porque está muy bien administrado”, dijo Jim Luke, un profesor de Economía del Lansing Community College en Michigan, antes un estratega para una compañía de distribución de papel higiénico.

La cantidad de papel higiénico que un estadounidense usa no ha cambiado; sigue rondando los 141 rollos por año (en comparación con los 134 rollos en Alemania y tan solo 49 rollos en China, según AlixPartners). Pero incluso pequeños cambios en los hábitos de compra pueden causar el caos.

Con una alteración regional como un huracán, las tiendas son capaces de redirigir parte de su inventario a las zonas afectadas. Pero una pandemia no ofrece esas posibilidades.

___

¿PUEDEN LAS COMPAÑÍAS FABRICAR MÁS PAPEL HIGIÉNICO?

Las tres compañías grandes de papel higiénico de Estados Unidos _Georgia-Pacific LLC, Proctor & Gamble Co. y Kimberly-Clark Corp._ de antemano operan sus plantas de papel higiénico las 24 horas al día ante el brote del coronavirus. Esa es la única manera en que pueden obtener una ganancia a un producto con tan bajo margen.

Las compañías tratan de incrementar su producción reduciendo la variedad de tipo de papel higiénico. También tratan de abastecer el producto a las tiendas con mayor rapidez. Georgia-Pacific, con sede en Atlanta, trabaja con empresas empacadoras para recibir más materiales y maximizar el número de entregas que pueda hacer desde sus respectivas instalaciones.

___

¿PUEDE SER REDIRIGIDO A LOS HOGARES EN VEZ DE NEGOCIOS QUE AHORA SE ENCUENTRAN CERRADOS?

No. El papel higiénico de tipo comercial utiliza un tipo diferente de pulpa y es producido en máquinas distintas. Muchos rollos para instituciones son más grandes intencionalmente, a fin de que el personal de limpieza no tenga que reemplazarlos con tanta frecuencia y la gente no se los robe, explicó Luke. El abastecedor del papel higiénico para uso en el hogar también cumple con distintos requisitos de empaquetado, añadió Garfield.

Antes de la crisis por el coronavirus, cerca de la mitad de las ventas de papel higiénico en Estados Unidos era comercial, mientras que la otra mitad era para el hogar, subrayó Garfield. Eso está cambiando; AlixPartners calcula que la demanda en los hogares estadounidenses ha aumentado 40% con el cierre de oficinas y escuelas.

Pero Georgia-Pacific indicó que la demanda comercial aún no ha disminuido. Ha detectado un aumento en los pedidos de hospitales y otros negocios esenciales que siguen operando.

___

¿ESTÁ MEJORANDO EL ABASTECIMIENTO EN LAS TIENDAS Y OTRAS MINORISTAS?

La demanda ha bajado un poco desde mediados de marzo, así que eso debería facilitar las existencias de papel higiénico. NCSolutions indicó que las ventas han bajado 62% ahora en comparación con el “periodo de compras extremas” del 11 al 24 de marzo. Pero siguen estando 6% por encima de las ventas registradas antes de que el coronavirus azotara Estados Unidos.