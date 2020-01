Nadal no piensa en el récord de Federer

MELBOURNE, Australia (AP) — Rafael Nadal nada más piensa en su próximo rival... y su próxima sesión de entrenamiento... e intentar repetir el increíble tenis que mostró en el triunfo en sets corridos al debutar el Abierto de Australia.

Insiste que lo que no tiene en mente es el número 20 _en relación al récord de 20 títulos individuales de Grand Slam de Roger Federer, que Nadal podría igualar de llevarse el trofeo en el Melbourne Park.

“No me importa el 20 o 15 o 16. Lo que importa es seguir adelante, continuar disfrutando mi carrera. No es como que el 20 sea el número que necesite alcanzar. Si llegó a 20 será increíble”, dijo el martes Nadal levantando los brazos. “Si llego a 21, mejor. Si (me quedo) en 19, estaré muy feliz de todas las cosas que logré en mi carrera”.

Debe sentirse muy satisfecho de la forma cómo esculpió su triunfo 6-2, 6-3, 6-0 ante el boliviano Hugo Dellien.

Sacó una desigual ventaja 38-15 en tiros ganadores y quebró en ocho de los 11 juegos de servicio de Dellien.

Nadal, quien a sus 33 años es el número uno de la ATP más veterano, ostenta 19 títulos de Grand Slam, pero su solitaria consagración en Australia se remonta a hace 11 años.

Doce los consiguió, por supuesto, en el Abierto de Francia. Cuatro en el Abierto de Estados Unidos y dos en Wimbledon.

“Gané el US Open hace unos meses y estaba muy feliz en ese momento. ¿Pero ahora estaría más feliz si no hubiera ganado el Abierto de Estados Unidos? Probablemente no”, reconoció Nadal con una sonrisa. “Lo único que puedo hacer es poner todo mi esfuerzo en intentar seguir de la mejor forma posible. Para el resto de las cosas, ya lo dirá el futuro”.

LA REMONTADA DE FOGNINI

Hay que darle crédito a Fabio Fognini por otra gran remontada en un Slam. Su victoria 3-6, 6-7 (3), 6-4, 6-3, 7-6 (5) ante el estadounidense Reilly Opelka, en un duelo que abarcó dos días, dejó al italiano con un gran total de ocho triunfos en partidos tras perder los primeros dos sets.

Y ahora que lo hizo en el Abierto de Australia, Fognini ha completada la colección, al menos una remontada de ese tipo en cada uno de los cuatro grandes.

Según la Federación Internacional de Tenis, sólo otros 11 hombres lo han logrado en cada Slam, grupo que incluye a Roger Federer, Rod Laver y Boris Becker, pero no Rafael Nadal o Novak Djokovic. La más famosa fue la victoria de Fognini ante Nadal en el US Open de 2015.