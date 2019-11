Murray y Djokovic tienen la mira en Tokio 2020

MADRID (AP) — Andy Murray y Novak Djokovic tienen la mira en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Murray dijo el miércoles que le “encantaría competir en Tokio” y Djokovic admitió que los Juegos “están muy alto en mi lista de deseos para el próximo año”.

Murray, dos veces campeón olímpico en sencillos y ganador de tres títulos de Grand Slam, se ha estado recuperando lentamente luego de operarse una cadera en enero. En octubre ganó su primer título desde su regreso.

El miércoles, Murray venció al holandés Tallon Griekspoor por 6-7 (7), 6-4, 7-6 (5) en su primer partido de Copa Davis con Gran Bretaña desde 2016.

“Realmente he disfrutado jugar en los Juegos Olímpicos”, dijo Murray, de 32 años. “Siempre he disfrutado el ambiente de equipo y jugar para mi país. Así que, sí, me encantaría competir en Tokio”.

El medallista de oro de 2012 y 2016, Murray dijo que espera “sentirme saludable” y que su cuerpo “se sienta bien” al final del año.

“Me deleitaría eso”, dijo. “Es lo que quisiera para el año próximo”.

Roger Federer ha dicho ya que planea ir a Tokio, aunque eso se añade a un calendario ya cargado. Y Djokovic, que ayudó a Serbia a vencer a Japón el miércoles en la Copa Davis en Madrid, dijo que Tokio 2020 está en sus planes.

“Voy a tratar de estar saludable, en forma, preparado para dar lo mejor”, dijo. “Yo jugué el torneo (de la ATP) de Tokio este año, lo gané. Y los Juegos Olímpicos van a ser en las mismas canchas, que son muy buenas para mi estilo, pienso que encaja muy bien”.

Djokovic, de 32 años, dice que espera que los Juegos en Japón sean “divertidos”.

“Los Juegos Olímpicos siempre traen algo extraordinario”, dijo. “Cada cuatro años tienes una oportunidad de ser parte de los eventos deportivos más históricos. No tienes realmente una oportunidad así, aparte de los Juegos Olímpicos, para sentarte junto a todos los deportistas de elite de sus deportes y cenar con ellos e intercambiar experiencias y conocimiento y de todo. Hay muchas historias, es divertido”.

Los Juegos Olímpicos son el único torneo que Djokovic no ha ganado. El serbio se llevó el bronce en sencillos en Beijing en 2008. Perdió en la primera ronda de Río 2016 ante el argentino Juan Martín del Potro.